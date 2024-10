Inter busca empate contra o Flamengo no fim, em partida atrasada do Brasileirão

Equipes fazem grande jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre, e somam um ponto no duelo válido pela 17ª rodada - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Iternacional)

Em grande jogo no Beira-Rio, na noite desta quarta-feira (30), Internacional e Flamengo ficaram no empate por 1 a 1 em partida atrasada da 17ª rodada do Brasileirão. Alcaraz, em bela cobrança de pênalti já nos acréscimos do primeiro tempo, abriu o placar para o Rubro-Negro. Mas, Enner Valencia saiu do banco de reservas para confirmar o empate aos 43 da segunda etapa. Apesar de deixar a vitória escapar nos minutos finais, o time carioca encerrou uma sequência de seis vitórias consecutivas do Inter como mandante.

Dessa maneira, o Flamengo chegou aos 55 pontos e segue na 4ª posição da Série A. O Rubro-Negro, no entanto, deixou escapar a possibilidade de assumir a terceira posição, que pertence ao Fortaleza, com 57 pontos.

Além disso, o Rubro-Negro manteve a vantagem de dois pontos para o próprio Internacional. Dessa maneira, o Colorado permanece na 5ª posição, agora com 53 pontos.

Agora, o Flamengo passa a se concentrar na decisão da Copa do Brasil. O time carioca enfrenta o Atlético-MG no próximo domingo (3), no Maracanã, pelo jogo de ida da final do torneio.

Por outro lado, o Inter volta a campo na próxima terça-feira (5), quando recebe o Criciúma, no Beira-Rio, pela 31ª rodada do Brasileirão.

O jogo

A partida começou em alto nível e o Inter tentou tomar a iniciativa do jogo. Porém, os donos da casa desperdiçaram boas oportunidades de balançar a rede, como, por exemplo, a cabeçada de Tabata no travessão de Rossi. Além disso, Varela tirou uma finalização de Borré em cima da linha e evitou o gol dos colorados. Por outro lado, o Flamengo também perdeu boas chances com Gerson, Bruno Henrique e Varela, que tirou tinta da trave. Mas, quando o empate parecia definido para o intervalo, Thiago Maia furou na hora de cortar um cruzamento de Ayrton Lucas e botou a mão na bola. Assim, Alcaraz fez bela cobrança e garantiu a vantagem rubro-negra.

A exemplo da primeira etapa, o segundo tempo foi animado. Nos minutos iniciais, o Flamengo pressionou em busca do segundo gol e não deixou o Inter controlar a partida. Contudo, o Colorado conseguiu subir de rendimento e levou perigo com Tabata e Alan Patrick. Após alterações na equipe, o Inter foi para cima e o Flamengo esteve todo recuado no campo de defesa. No entanto, o Colorado não conseguiu criar chances claras de gol. Por outro lado, o time carioca levou perigo em contra-ataque com Michael, que terminou em finalização de Alcaraz. O meia tirou a marcação e chutou para fora, com o gol praticamente vazio.

Dessa maneira, o Flamengo segurava a pressão, Rossi fez grande defesa em finalização de Enner Valencia, mas poucos momentos depois, o atacante equatoriano aproveitou passe de Wanderson para empatar o jogo, aos 43 minutos. O Colorado ainda pressionou nos acréscimos, mas o goleiro Rossi salvou a virada em finalização de Bruno Gomes.

INTER 1X1 FLAMENGO

17ª rodada do Brasileirão 2024

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Data e horário: 30/10/2024, às 19h (de Brasília).

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Rogel (Clayton Sampaio, no intervalo), Vitão e Bernabei; Rômulo (Bruno Henrique, aos 34′ do 2t), Thiago Maia (Enner Valencia, aos 27′ do 2t), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho, aos 17′ do 2t), Alan Patrick e Wesley (Wanderson, aos 17′ do 2t); Borré. Técnico: Roger Machado.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Alcaraz (Matheus Gonçalves, aos 39′ do 2t) e Gerson; Gonzalo Plata (Michael, aos 21′ do 2t) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Gols: Alcaraz, aos 47′ do 1t (0-1); Enner Valencia, aos 43′ do 2t (1-1).

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES).

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES).

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).

Cartões amarelos: Rogel, Rômulo (INT); Varela, Erick Pulgar, Fabrício Bruno, Gerson (FLA).

