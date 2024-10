Kaio Jorge vibra com gol da classificação, mas evita comparar Cruzeiro e Atlético

Kaio Jorge foi um dos destaques do Cruzeiro na classificação para a final da Sul-Americana, nesta quarta-feira, após a vitória sobre o Lanús por 1 a 0, no Néstor Díaz Pérez, na Argentina. O atacante marcou o único e decisivo gol do time celeste. Agora, o Cruzeiro aguarda o vencedor do duelo entre Racing, da Argentina, e Corinthians para saber quem enfrentará na grande final.

Assim, o atacante Kaio Jorge destaca a felicidade em decidir o confronto e ajudar o time mineiro a chegar na final da Sula.

“Tenho que trazer felicidade, porque desde que cheguei ao Cruzeiro sempre batalhei pelo meu espaço. Sabia que as coisas não iam cair do céu, então corri atrás. Hoje fui coroado com mais um gol na Sul-Americana e estou muito feliz. Parabéns à equipe pela entrega e pela raça. Agora temos um jogo importante; esperaremos o resultado para saber quem enfrentaremos”, destacou o atacante ao final da partida.

Leia mais: Atuações do Cruzeiro contra o Lanús: Cássio e Kaio Jorge garantem vaga na final da Sula

No entanto, Kaio Jorge foi questionado se havia algum tipo de pressão no Cruzeiro, já que o Atlético, seu grande rival, fará a final da Libertadores da América. Mas o atacante relativizou isso.

“Nosso rival fez um bom jogo ontem, soube sofrer, mas a gente não tem pressão nenhuma. Como você viu, fizemos uma bela partida também. Chegamos à final com muito mérito e agora temos que desfrutar e nos concentrar, porque quem passar lá sabemos que será uma equipe muito dura”, finalizou Kaio Jorge.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.