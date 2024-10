Victor alerta que a final contra o Flamengo pode ser decidida no 1º jogo

Atualmente, ocupando o cargo de diretor de futebol do Atlético, o ex-goleiro mostra confiança para os duelos com o time carioca - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético fará, neste domingo (3), o primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil contra o Flamengo, no estádio do Maracanã. O time do Galo decidiu seus confrontos de mata-mata nos 90 minutos iniciais, eliminando o São Paulo na Copa do Brasil e o River na Libertadores.

Ídolo do Atlético e campeão da Copa do Brasil em 2014, o agora dirigente Victor revelou detalhes sobre a confiança do Atlético para a grande decisão. O time vem embalado após confirmar a vaga na final da Libertadores, e ele alertou sobre a importância de manter 100% de foco durante os 90 minutos iniciais.

“Quando você tem um êxito, ganha em confiança. E o time vem em um momento em que essa confiança está alta. Mas sabemos das dificuldades que enfrentaremos lá e precisamos virar a chave. Vimos que uma série, muitas vezes, se define no primeiro jogo ou se encaminha muito bem. É preciso cuidado, atenção e respeito. É um jogo que vale muito para a gente”, disse Victor, agora diretor de futebol do Atlético.

Neste domingo (3), Atlético e Flamengo entram em campo, às 16h (de Brasília), para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O Galo busca o tricampeonato, enquanto o Rubro-Negro tentará o penta.

