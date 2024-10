Santos é convidado para torneio de pré-temporada nos EUA

Peixe pode participar de triangular com Fortaleza e Atlético Nacional em Orlando. - (crédito: Foto: Divulgação/Santos)

A competição acontece entre os dias 13 e 19 de janeiro, em Orlando. Além do Santos, Fortaleza e Atlético Nacional, da Colômbia, também receberam o convite. Os times se enfrentariam em um formato triangular e, nos dias de folga, poderiam utilizar as estrutras e campos disponíveis para a realização de treinamentos.

De acordo com informações do ge.globo, o Peixe ainda não aceitou o convite, assim como o Leão da Pici, mas avalia com bons olhos a proposta e deve assinar o contrato nos próximos dias.

Pela Série B, o Peixe volta a campo no próximo (02), às 16h30, contra o Vila Nova, na Vila Belmiro. A partida pode garantir o retorno do Alnegro Praiano à Série A.

