Artilheiro do ano, Flaco López não marca há mais de um mês no Palmeiras

Atacante não marca desde a vitória do Verdão diante do Vasco, no Mané Garrincha e vive jejum com a camisa alviverde - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Artilheiro do ano no Palmeiras, o atacante Flaco López passa por uma seca de gols em um momento crucial na temporada. O argentino já foi as redes 21 vezes nesta temporada. Contudo, o jogador já está há mais de um mês sem balançar as redes e não vem conseguindo ajudar o Verdão como antes.

A última vez que Flaco López foi as redes, foi no dia 22 de setembro, quando ele garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo que aconteceu no Mané Garrincha, em Brasília. Desde então, ele disputou quatro partidas, sendo três atuando os 90 minutos. Contudo, não conseguiu marcar.

Além disso, o argentino viu seus companheiros Raphael Veiga e Estêvão roubarem os holofotes e assumirem a artilharia do Verdão nos últimos jogos.

Esse é o terceiro maior jejum de Flaco sem ir às redes no ano. O maior deles aconteceu entre abril e junho, quando o argentino ficou 12 jogos se marcar. O período sem marcar, coincide justamente após o atacante construir sua maior sequência em participações de gols. Afinal, durante agosto e setembro, o argentino marcou cinco gols e deu duas assistências em seis jogos consecutivos.

Flaco López tem clássico para quebrar jejum

Para tentar quebrar o jejum, Flaco López terá um duelo decisivo para mostrar que ainda pode ser importante. O Palmeiras encara o Corinthians na segunda-feira (04/11), às 20h, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão precisa dos três pontos não só para derrotar o rival, mas também para seguir na caça ao líder Botafogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.