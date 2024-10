São Paulo negocia renovação de contrato com Liziero

Volante tem vínculo com o Tricolor Paulista até o meio do ano que vem, mas clube paulista já busca estender contrato com o atleta - (crédito: Foto: Rubens Chiri / São Paulo)

O São Paulo abriu conversas para renovar o contrato com o volante Liziero. O contrato do jogador vai até o meio do ano que vem, mas o Tricolor tenta estender este período. As conversas se iniciaram nas últimas semanas. O clube fez uma proposta e recebeu uma contraproposta, que não foi aceita. Agora, a diretoria do Soberano prepara uma nova oferta para apresentar ao staff do atleta.

Liziero tem sido reserva na equipe comandada por Luis Zubeldía, mas ganhou destaque no fim de semana ao marcar um golaço contra o Criciúma, no empate em 1 a 1 em Santa Catarina. Contudo, as negociações para uma renovação começaram antes mesmo do embate no Heriberto Hulse.

Se não tiver um acordo com o São Paulo até o fim de dezembro, Liziero poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Assim, deixaria o Tricolor Paulista de graça no meio do ano que vem.

O ano de Liziero, aliás, vem sendo cheio de emoções. Depois de acumular empréstimos nas últimas temporadas, com passagens por Internacional, Coritiba e Yverdon, da Suíça, ele foi reintegrado ao elenco em julho após aprovação de Zubeldía e já fez nove partidas nesta atual passagem.

Contra o Criciúma, aliás, o atleta voltou as suas origens na base. Afinal, atuando com volante nos últimos anos, o jogador entrou contra a equipe Carvoeira para atuar na lateral-esquerda, posição que sempre atuou nos juniores. No segundo tempo no Heriberto Hulse, Zubeldía sacou Jamal Lewis, que não vinha fazendo uma boa partida e apostou no histórico de Liziero na lateral.

