Romero desconversa sobre renovação e sonha com título no Paraguai

O atacante Romero tem futuro indefinido no Corinthians. Com apenas mais dois meses de contrato com o Timão, o paraguaio evita falar sobre uma extensão de vínculo com o clube e foca completamente na Copa Sul-Americana. A decisão que, aliás, vai acontecer em Assunção, no Paraguai, país natal do jogador.

Escolhido para dar entrevista na véspera da decisão contra o Racing, Romero disse que o foco total está no Corinthians. O jogador quer levar o Timão para a final da Sul-Americana e espantar o fantasma do rebaixamento, antes de discutir um novo contrato.

“Eu estou muito tranquilo, o foco total hoje é nessas finais que a gente tem. Vou ser sincero: ainda não falei com a diretoria sobre minha renovação, nem para o meu pessoal, que dirige minha carreira. Estou tranquilo aqui, bem, desfrutando desses últimos jogos do campeonato com a responsabilidade que requerem esses jogos, essas finais. O foco e o mais importante é o Corinthians, tirar dessa zona perigosa do rebaixamento no Brasileiro e conquistar um título. Faltam 15 dias para isso, depois a gente consegue falar se vou renovar ou não”, disse Romero.

Aliás, o contrato do atacante possui uma renovação automática em caso de título ou se ele participar por pelo menos 45 minutos de 60% dos jogos do Corinthians ao longo deste ano.

Romero sonha com final no Paraguai

Além disso, o atacante ressaltou a importância de ganhar um título continental com a camisa do Corinthians. Além de garantir um título inédito depois de cinco anos, o clube busca vaga na Copa do Brasil e na Libertadores de 2025. Contudo, o que mais vale para Romero, é poder levantar uma taça em sua terra natal.

“É muito importante, ainda não consegui um título internacional com o Corinthians. Mas não apenas para mim, para todos o jogo e o campeonato são importantes. Todas as competições internacionais são difíceis, vamos enfrentar um time que fez uma fase de grupos muito boa e será importante esse título se conquistarmos. A final será no Paraguai, tudo isso tem um sabor melhor e algo a mais. Acho que é importante para todo mundo sabermos da responsabilidade que temos, um título inédito para o clube”, finalizou o atacante.

