Vini Jr posta foto em que se declara a ex-namorada e aumenta rumores de volta

Atacante do Real Madrid parabenizou Maju Mazalli por seu aniversário. Influenciadora ganhou uma festa na casa do craque na Espanha - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Vini Jr deu mais indícios de que reatou um antigo relacionamento. Isso porque, ele utilizou as redes sociais, na última quarta-feira (30), para parabenizar a influenciadora Maju Mazalli. O recado chamou a atenção pela presença de vários emojis de coração.

“Feliz diaaaaa!!!! Saúde, felicidades e muito amor @majumazalli”, desejou o atacante do Real Madrid, acompanhada de uma foto da influenciadora desenhando.

Vini Jr, aliás, preparou uma celebração inesperada para Maju em sua mansão na Espanha. A influenciadora comemorou seus 29 anos e fez poucas postagens sobre a ocasião.

“Festinha surpresa ontem”, apontou a amada do atacante brasileiro em um registro com balões personalizados com o seu nome.

Além disso, outra foto que Maju compartilhou expõe uma das peças da coleção pessoal de Vini Jr, que conta com autógrafos de personagens esportivos icônicos. Tanto do futebol, como do basquete e também do futebol americano.

Influenciadora não confirmou volta de relacionamento com Vini Jr

Inclusive, a influenciadora participou do polêmico reality show “De Férias com o Ex”, do canal “MTV”. Em junho, após ser questionada sobre a retomada do namoro com o camisa 7 do Real Madrid, Mazalli, contudo, desmentiu a possibilidade em entrevista ao portal “Metrópoles”.

“Eu estou e sigo solteira. Eu participei do programa, eu estava solteira e fiz o que eu tinha vontade de fazer”, esclareceu.

A reaproximação a influenciadora com quase um milhão de seguidores no Instagram e Vini Jr ocorre desde o começo de 2024. Em maio, o jogador a convidou para assistir a final da Liga dos Campeões entre os Galácticos e o Borussia Dortmund, que ocorreu exatamente na Espanha. Anteriormente, os dois tiveram um relacionamento em 2020, quando o atacante tinha 18 anos.

