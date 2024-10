Cruzeiro: Diniz diz que Athletico foi fundamental para classificação na Sul-Americana Entenda

De acordo com treinador cruzeirense vestiário após a derrota por 3 a 0 para o Athletico mudou o comportamente do time - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro está classificado para a final da Copa Sul-Americana. Após 15 anos, a Raposa volta a decidir um título continental. A vaga veio após a vitória por 1 a 0 sobre o Lanús, nessa quarta-feira (30), na Argentina. O técnico Fernando Diniz reconheceu que o Athletico foi importante para essa classificação.

No último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, o Furacão fez 3 a 0 sobre o Cruzeiro. O clima no vestiário ficou ruim; no entanto, para o treinador da Raposa, isso foi fundamental para unir o elenco.

“O vestiário (de sábado) foi extremamente positivo, com muita verdade envolvida, com muita justiça. Não foi só aquele vestiário. Posso dizer que, desde que cheguei aqui, as coisas foram progredindo para o time se unir”, afirmou inicialmente em entrevista coletiva.

“O time soube fazer muito bem o que tinha que fazer no sábado. Embora a gente tenha perdido o jogo, isso foi apenas isso: uma perda. O que aconteceu na partida, o time soube aproveitar para chegar forte aqui. Foi um dos grandes méritos da equipe para vencer o Lanús”, completou.

O Cruzeiro, afinal, aguarda o vencedor do confronto entre Corinthians e Racing, que acontece nesta quinta-feira (31). A grande decisão será no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Grande Buenos Aires, Argentina. O jogo está marcado para o dia 23 de novembro, sábado.

