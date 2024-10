João Schimdt projeta ‘jogo fundamental’ do Santos contra o Vila Nova

O Santos segue sua preparação para o duelo contra o Vila Nova, neste sábado (2/11), às 16h30 (de Brasília), no estádio Vila Viva Sorte, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, aliás, pode confirmar o acesso ao Peixe para a elite do futebol brasileiro. Algo que é o foco do volante João Schimdt.

O jogador vê a partida contra os goianos como ”mais uma final” para o Santos. Afinal, além do acesso, o Peixe também pode ficar mais perto do título da Série B.

“É, claro que sabemos que estamos perto, mas também estamos cientes de que ainda não alcançamos o nosso objetivo. Então precisamos manter essa pegada na reta final e encarar todo jogo com uma final, porque no futebol as coisas mudam muito rápido. Esse jogo contra a Vila Nova é mais uma final para que a gente possa fazer 65 pontos, ficando mais perto do acesso e do título também”, disse João Schimdt.

Para confirmar o acesso, a equipe do técnico Fábio Carille precisa vencer o Vila Nova e torcer por uma derrota ou empate do Ceará contra o Avaí. As equipes se enfrentam no Castelão, no domingo (3/11), às 18h30. Contudo, o Peixe precisa fazer também o seu papel e João Schimdt quer a Vila lotada para poder conseguir o objetivo ao lado do torcedor.

“Acredito que a Vila estará lotada. E acho que o apoio do torcedor vai ser fundamental para nós. Todo mundo com esse sentimento de que a gente vai chegar na Série A. Acredito que vai ser um grande jogo e a gente vai dar nossa vida dentro de campo para fazer 65 pontos”, concluiu.

