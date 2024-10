Narrador comunica demissão da Globo após 13 anos

Narrador do SporTV desde 2013, Henrique Guidi se despediu da programação esportiva da Globo nesta quinta-feira (31). O profissional pediu demissão após 13 anos desde seu retorno à TV e alegou motivos pessoais para tal decisão. O comunicador garantiu permanência no esporte – não na locução – e mostrou-se honrado com as experiências no grupo e no ramo.

Henrique Guidi confirmou a saída através de um texto publicado nas redes sociais, com registros da passagem pela Globo. O profissional agradeceu aos companheiros de profissão, relembrou momentos emblemáticos e abriu o coração aos seguidores que o acompanham no Instagram.

“Eu fui muito feliz aqui. Muito, mesmo. Em 5 de janeiro de 2009, cheguei menino, estagiário. Saí da TV, não do grupo, e voltei em 14 de agosto de 2011 pra me despedir novamente 13 anos depois. Aqui eu narrei 3 Olimpíadas (uma in loco). Contei pra milhões de pessoas que um dos maiores times do mundo foi rebaixado no campeonato seguinte à morte do Rei.

Eu narrei o acesso do meu time do coração à primeira divisão depois de 15 anos com o meu pai gritando pro vizinho que era o filho dele na TV”, e prosseguiu:

“Aqui eu virei produtor, repórter, narrador e adulto. Mas também aqui eu perdi incontáveis aniversários de família, casamentos, feriados, fins de semana, momentos de lazer, viagens, dias com meus pais, minha irmã, meus sobrinhos e minha esposa. Já perdi alguns desses com a minha filha e decidi que isso não vai mais acontecer. Por isso, escolhi deixar o sportv e o Premiere depois de 1225 transmissões, dezenas de modalidades e incontáveis amizades. Me sinto privilegiado por ter vivido tudo isso com tanta gente incrível e muito grato a cada um que dividiu esse caminho comigo”, disse.

E finalizou: “Não sei se volto a narrar, acho que essa decisão cabe menos a mim e mais ao mercado. Mas a vida agora outra, a carreira vai mudar um pouquinho e o baile vai seguir. Vou continuar trabalhando no esporte e me juntar a gente muito boa que busca torná-lo cada vez mais importante para os brasileiros. Obrigado, Sportv. Obrigado, Premiere. Até logo”.

Carreira

Como dito em seu texto, Guidi não chegou ao Grupo Globo como narrador. Antes de se tornar voz dos principais esportes da emissora, Henrique atuou como repórter do Sistema Globo de Rádio e apresentador da Gazeta AM. Inclusive, entrou para programação do SporTV, em 2011, para exercer a mesma função. Não à toa, só se tornou locutor dois anos depois.

Teve seu primeiro contato com SporTV ainda como estagiário, com participação no ‘Arena SporTV’ – época em que também trabalhou no Globo Esporte – e se tornou contratado após aprovação no processo seletivo do ‘Passaporte SporTV’.

Também atuou como produtor do CBN Esporte Clube e teve experiência como setorista da Fórmula 1 no Brasil.

Esportes na Globo

Guidi se tornou voz de jogos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro – principal torneio nacional de pontos corridos. Como mencionado na despedida, esteve envolvido diretamente no primeiro rebaixamento do Santos, por exemplo. Mas Henrique também narrou partidas do Paulistão nesse período.

As participações de Henrique não se limitavam ao futebol. O locutor aparecia com frequência nas programações de vôlei do SporTV e, inclusive, narrou a vitória do Renata sobre o Blumenau na última terça-feira (29), pela Superliga Masculina de Voleibol.

Henrique Guidi ganhou ainda mais familiaridade com o público na cobertura recente dos Jogos Olímpicos de Paris – entre junho e julho. A última edição se tornou a terceira de olimpíada de seu currículo.

