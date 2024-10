Tiago Leifert discute com influenciadora ao rebater acusações em fala sobre Vini Jr.

O apresentador Tiago Leifert reagiu às críticas e acusações que tem recebido desde seu comentário sobre a ausência de Vini Jr. no Ballon d’Or, em Paris. O comunicador estava na presença da influenciadora Sara Zarâ, convidada especial de seu canal do Youtube, quando abordou o assunto e a repercussão.

Leifert iniciou o tema se defendendo das acusações de racismo e garantiu que houve distorção de suas falas no vídeo viralizado. “Vocês pegaram o comentário sobre a Bola de Ouro e estão me chamando de uma coisa que não sou. Estamos falando de crime. Que absurdo”, desabafou Tiago num primeiro momento.

O apresentador inseriu Sara Zarâ, que criticou a fala de Leifert em um de seus vídeos, no debate logo depois. A participação da influencer tinha como objetivo debater justamente o racismo enfrentado por Vinicius Júnior no futebol e, evidentemente, na premiação do Melhor do Mundo.

“Estão me acusando de racismo na internet. As pessoas estão falando com essa palavra mesmo só porque eu acho que o elenco do Real, quanto o Vini, deveriam estar na cerimônia. Como eu achava que o Cristiano Ronaldo, em 2018, deveria ter ido também. Só para começar, Sara, você assistiu a live inteira?”, questionou.

Fala de Leifert

Tiago se tornou alvo de críticas após contrariar a ausência de Vinicius Júnior na cerimônia de premiação do Ballon d’Or, em Paris. O Brasileiro não participou do evento após tomar conhecimento do resultado, que consagraria Rodri como Melhor do Mundo. O Real Madrid também ficou de fora e não enviou representantes ao local.

“Deveria ter ido, com o peito estufado, olhar no olho dos jornalistas que não votaram em você, receber o carinho. Se você tivesse ido, seria o campeão moral. Teria sido absurdamente legal se você tivesse ido. O Rodri não tem culpa, acabou ferido pelos fatos. Não tem culpa nenhuma. Você deveria ter ido, Vini. Para você ficar nos braços no povo. Perdeu a oportunidade de ter essa imagem”, opinou Leifert.

A declaração, evidentemente, causou uma repercussão extremamente negativa para Tiago Leifert. O ator Bruno Gagliasso, por exemplo, se manifestou logo depois da repercussão: “Calado é um poeta”. E a influencer Sara, convidada de seu canal nesta quinta-feira (31), também.

Discussão com influencer

Sara Zarâ aceitou o convite e participou da live justamente para citar a problemática na fala, pontuada em seu vídeo, e em como o racismo se enquadra nesse caso.

“Não porque eu não gosto de esporte e de futebol (sobre ter visto a live de Leifert). De verdade, eu não tive interesse de ver porque eu consigo separar o que é o contexto de uma conversa de um assunto e uma fala que não cabe em nenhum contexto. E pra mim, ouvir o que você disse, aquela orientação que você deu, não cabe em nenhum contexto, nem de futebol. Entendeu?”, e concluiu:

“Então, aquela fala pra mim não deveria existir nem ali, nem sobre qualquer assunto porque realmente não serve de orientação para nós”, respondeu Sara.

Vídeo Sara

Ao se aprofundarem mais sobre o tema, Tiago voltou a defender seu ponto de vista em relação à premiação. O apresentador não vê racismo no caso da derrota de Vinicius Júnior e reforça que os critérios do Ballon d’Or já enfrentam questionamentos há um tempo.

“A Bola de Ouro está injusta faz bastante tempo, se tornou um prêmio individual polêmico porque ela faz um monte de merd* nesses últimos anos. São 100 jornalistas que votam, um de cada país. Aqui no Brasil é o Cleber Machado e ele votou no Vini Jr. Então desses 100 países, se eu não me engano têm 42 da Europa, que 100 estão entre os ranqueados da Fifa. Você parte da premissa que o Vinicius perdeu a Bola de Ouro por racismo? Você tem 100% de certeza?”, questionou Tiago.

Sara negou, e Tiago rebateu: “Então a gente já tem um problema. Então, sobretudo, minha fala não é racista”. Zarâ então opinou: “O Vinicius pode não ter perdido por racismo porque tem critério que você entende de futebol. Só que o que a gente fala aqui não se refere ao Vinicius não ter ganhado por incapacidade. O assunto levantado durante todo esse tema fala sobre um ambiente hostil preparado para ele e que ele tem enfrentado há muito tempo”.

“E não é sobre o Vinicius, é sobre toda uma comunidade, inclusive eu. Eu acredito que pessoas da sua bolha tem uma dificuldade de entender que todo um processo justifica um. Se você vive aqui nesse planeta, e eu acho que você vive aqui, você já conseguiu entender, que não só o Vinicius, como todo brasileiro preto, passa por alguma atitude de provocação ou de crime racista o tempo todo”, concluiu.

O debate esquentou em dado momento, visto que Tiago rebatia constantemente as declarações da moça com seu ponto de vista em meio às falas da mesma. “Você me chamou para uma conversa. Você não está conversando, só está me interrompendo. Eu estava contando uma história de vivência minha e você me interrompeu. Isso aqui está virando um picadeiro porque eu vim conversar e você não sabe ouvir”, disparou Sara.

“Estar com você numa live em plena quinta-feira, às 09h, trata de coisa de herdeiro ou de à toa. Não sou nem uma e nem outra. Eu não vim debater, vim conversar. Estou precisando aumentar minha voz, coisa que eu não gosto, para que você me ouça”, reclamou Zarâ.

