Dívida do Vasco cresceu em R$ 350 milhões, revela dirigente

Dando sequência à série de vídeos com perguntas e respostas sobre o processo de reestruturação do Vasco, foi a vez do CFO (Chief Financial Officer, diretor financeiro), Raphael Vianna, falar sobre a dívida do clube. Ele revelou, no vídeo publicado nesta quinta-feira (31), que o valor devido pelo Vasco cresceu em R$ 350 milhões.

Segundo ele, isso ocorre por conta de alguns fatores, como, por exemplo, a má gestão imposta pela antiga sócia da SAF do clube; a 777 Partners. Para Vianna, o Cruz-Maltino não aproveita todo seu ‘potencial comercial’.

“Desde que a Vasco SAF foi criada, a dívida cresceu em cerca de R$ 350 milhões de reais. Maior gasto do que receita, o pagamento dos juros das dívidas históricas, má gestão, não aproveitamento de todo o potencial comercial do Vasco. A receita do Vasco é muito menor do que deveria ser se você comparasse pelo número da torcida em relação a outros clubes do Brasil. Mas temos dezenas de ações mapeadas, que nós vamos implementar para aumentar a receita e reduzir os custos. Inclusive ter um limite para o gasto no futebol”, disse.

Liminar concedida

O Gigante da Colina, aliás, conseguiu, por meio da Justiça do Rio, uma decisão que suspendeu todas as execuções e cumprimentos de sentença contra o clube na última terça (29). A medida, afinal, é para respaldar o Cruz-Maltino de possíveis punições durante o período.

Veja no vídeo publicado pelo Vasco

