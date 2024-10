Presidente do Inter não garante volta de Abel Braga, mas deixa chance em aberto

Mandatário do Colorado comentou sobre sua relação com o ex-treinador e a possibilidade de retorno para a próxima temporada - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Um tema voltou à tona nos bastidores do Inter após o empate com o Flamengo, no Beira-Rio, na última quarta-feira (30). Trata-se da possibilidade de Abel Braga retornar ao clube gaúcho. O presidente do Colorado, Alessandro Barcellos, recebeu tal questionamento, não assegurou a volta ainda neste momento. Mesmo assim, indicou que há esta chance e a deixou em aberto.

Isso porque o mandatário frisou que o planejamento para a próxima temporada ainda será feito.

“O Abel sempre terá as portas abertas no Inter. Não falaremos de 25 sem terminar 24. Sempre respeitamos o Abel. Temos uma relação positiva de troca de ideias. Já conversei várias vezes com ele e gosto de ouvi-lo. Nada concreto ou tabulado”, esclareceu o dirigente, na zona mista.

Se o ex-treinador e o mandatário chegarem a um acordo, Abel Braga vai reencontrar outro velho conhecido em suas passagens pelo Internacional. No caso, o argentino D’Alessandro, que trabalhou com o ex-comandante em seu período como jogador, mais especificamente em 2014. Na ocasião, a dupla conquistou o Campeonato Gaúcho e ficou em terceiro lugar naquela edição do Campeonato Brasileiro. O antigo meio-campista ocupa o cargo de diretor esportivo do Colorado.

Os dois criaram uma amizade e o ex-treinador foi contundente que tem vontade sim de reeditar a parceria com D’Alessandro, quando o presidente do Inter procurou-o anteriormente.

“Eu queria o D’Alessandro e ele gostaria que eu estivesse com ele. Claro que depende do presidente, mas é muito simples e claro”, declarou Abel Braga, em entrevista ao “Canal do Baldasso”.

Abel ficou próximo de retornar ao Inter neste ano

O mandatário Alessandro Barcellos e o ex-comandante chegaram a conversar sobre um possível retorno ainda neste ano. Especificamente para a função de coordenador técnico, que Abel já exerceu no Vasco, em 2023. Contudo, os dois não chegaram a um consenso por alguns motivos. Entre eles, na época houve o nascimento da neta de Abel. Bem como o fechamento do aeroporto Salgado Filho por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Vale relembrar que o profissional foi o primeiro técnico da atual gestão, no começo de 2021. O objetivo era encerrar a campanha da Série A do ano anterior, a qual sofreu um atraso devido à pandemia do Coronavírus. Posteriormente, o comandante deixou o Inter, pois o presidente concretizou a contratação de Miguel Ángel Ramírez.

Abel segue vivendo no Rio de Janeiro e na torcida do Internacional. Os gaúchos se encontram na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos. O seu compromisso seguinte será diante do Criciúma. O embate vai ocorrer na próxima terça-feira (05/11), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 32ª rodada da Série A.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.