Bragantino anuncia a contratação de Fernando Seabra, ex-Cruzeiro

Treinador deixou a Raposa em setembro e chega ao Massa Bruta para assumir o lugar de Pedro Caixinha, que deixou o clube no último domingo

O Red Bull Bragantino anunciou, nesta quinta-feira (31), a contratação do técnico Fernando Seabra, ex-Cruzeiro. O treinador, de 47 anos, chega para o lugar de Pedro Caixinha, que não resistiu aos maus resultados e deixou o Massa Bruta no último domingo (27).

Seabra assinou contrato até dezembro de 2025. Com o treinador chegam também os auxiliares técnicos Álvaro Martins e Vinicius Rovaris. Dessa forma, ele já vem comandando os treinos no clube desde a terça-feira (29).

É a segunda passagem pelo Bragantino somente em 2024 e a terceira pela marca (dirigiu o RB Brasil). Afinal, ficou no sub-23 do Massa Bruta de janeiro a abril, quando aceitou ser o comandante do Cruzeiro.

Em Belo Horizonte, Seabra ficou até setembro, quando foi demitido pela diretoria da Raposa. Dessa maneira, chega a Bragança Paulista para tirar o clube da zona do rebaixamento. Após resultados ruins, caiu na tabela e está na 17ª colocação, com apenas 34 pontos. São sete jogos sem vitórias.

A estreia de Seabra será no sábado (2), quando Bragantino enfrenta o Cuiabá, às 16h (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

