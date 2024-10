Ocon promete surpresa no Brasil e mira pontos: "quero retribuir o carinho"

Interlagos já virou queridinho do grid da Fórmula 1 e não é de hoje. Além do traçado, do clima, da prova ser na reta final do campeonato ou do legado de nomes como Ayrton Senna, outro aspecto rouba os holofotes quando é fim de semana de corrida no Brasil: a torcida. Sem um representante nacional desde a saída de Felipe Massa, em 2017, o brasileiro começou a adotar outros pilotos para dedicar o carinho e virou tradição ter o afeto retribuído durante o Grande Prêmio de São Paulo. Neste ano, as promessas não são diferentes.

Além de Lewis Hamilton, que costumeiramente chega no paddock com roupas que remetem ao país ou ao ídolo Senna, Esteban Ocon também entrou no bonde das homenagens à torcida verde-amarela. O francês da Alpine recebeu até apelido “abrasileirado” e não escondeu que essa era uma das provas mais aguardadas do calendário, principalmente por ter planejado uma surpresa para o público da casa.

“É incrível estar aqui novamente, todo ano é especial. Tem tanta história no Brasil. Um dia alguém me chamou de Oconzinho e eu guardei isso ao longo dos anos. Tenho uma pequena surpresa que estarei vestindo neste fim de semana. Mal posso esperar para mostrar a todos. O tanto de apoio que recebo aqui todo ano é incrível, significa o mundo para mim e quero poder retribuir esse carinho da torcida. Estou muito feliz em vir ao Brasil e poder correr aqui”, contou ao Correio.

Não é a primeira vez que Ocon homenageia o país com um capacete. No ano passado, a escolha foi pelas cores azul, verde e amarelo, além de uma logo em referência à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em 19º no campeonato de pilotos, com apenas cinco pontos e há seis corridas fora da zona de pontuação, a esperança do francês é por uma mudança de cenário em São Paulo. “Definitivamente. O objetivo é somar pontos e vamos tentar fazer o melhor que pudermos para conquistar isso. Tomara que o Brasil sorria para nós”, acrescentou.

Restando apenas quatro etapas para o fim da temporada, a Alpine estacionou nos 14 pontos e está em 9º, três pontos atrás da Williams, única adversária que segue no alcance real dos franceses. No entanto, o time enfrenta dificuldades para figurar com frequência na zona de pontuação e por isso um possível sorriso do país verde-amarelo, como pediu “Oconzinho”, passa pela chance de surpresas durante a corrida, como mudanças climáticas ou a resposta dos pneus ao asfalto repaginado do autódromo.

“Este fim de semana traz novos desafios pela frente, muitas coisas desconhecidas para todos, como a degradação das borrachas, por exemplo. Se chover, pode surgir uma oportunidade, é aí que precisamos capitalizar. Caso aconteça alguma coisa, precisamos saber aproveitar, porque a luta com a Williams pode parecer por poucos pontos, mas para nós é muito. Será um fim de temporada apertado, mas vamos lutar até o fim”, disse no atendimento à imprensa.

Buscar o oitavo lugar no campeonato de construtores é um objetivo extra para o francês no encerramento do ciclo com a Alpine, já que está de malas prontas para se juntar à Haas na próxima temporada. “Quero terminar bem minha trajetória aqui. Ainda temos objetivos para alcançar”, reforçou.

Na garagem vizinha, Ayao Komatsu, chefe de equipe da Haas, confirmou o plano de ter Ocon no carro do time dos Estados Unidos para os treinos de pós-temporada, em Abu Dhabi. “Estou animado para o ano que vem, ele (Ayao) me reafirmou sobre o jeito que quer abordar as coisas e espero que a equipe continue na trajetória boa que estão, é um exemplo para todos”, comemorou o francês.

Antes da mudança de cores, Ocon e Alpine vão em busca de pontos importantes a partir desta sexta-feira (1/11), quando começam os compromissos na pista de Interlagos. O único treino livre da etapa em São Paulo será às 11h30, seguido pela classificação da sprint às 15h30. No sábado (2/11), é vez da prova curta, às 11h, e do qualy da bateria principal, às 15h, enquanto a largada oficial será às 14h de domingo (3/11). Band, BandSports e F1 TV transmitem.