Botafogo recua e aceita data da CBF para partida contra Palmeiras

Assim, a CBF definiu o dia 26 de novembro como a data da partida. No entanto, o Alvinegro cogitou enviar algumas possibilidades para o jogo ser em outro dia. De acordo com o ”ge”, o clube carioca não vai se desgastar com essa situação e vai se organizar para cumprir a agenda normalmente.

Vale ressaltar que nas últimas temporadas, os clubes brasileiros também atuaram pelo Brasileirão quatro dias antes da decisão da Libertadores. Pelo regulamento da Conmebol, os finalistas da Libertadores devem estar na sede da final da competição (nesta edição, em Buenos Aires) três dias antes, ou seja, 27 de novembro. Assim, o clube carioca deve seguir para a Argentina direto da partida contra o Palmeiras, em São Paulo.

Além disso, com a alteração desse confronto, outros dois jogos do Botafogo também vão sofrer alterações: contra o Vitória, passa para o dia 23 e a tendência é que a partida com o Atlético-MG seja no dia 20. A primeira partida deve ser realizada em São Januário ou Maracanã, uma vez que o Nilton Santos recebe o show da banda Forfun na mesma data.

A partida entre Palmeiras e Botafogo, no Allianz Parque, na reta final do Brasileirão, é uma briga direta pelo título da competição. O Alvinegro é o atual líder, com 64 pontos. O Verdão, por sua vez, está em segundo, com 61.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.