São Paulo e Tuna Luso empatam pela Copa do Brasil Sub-20

Tuna Luso e São Paulo ficaram no empate em 1 a 1, em Belém, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-20. Manso abriu o placar para os paulistas, mas Davizinho deixou tudo igual para os paraenses. O duelo demorou alguns minutos para começar por conta da falta de bola no estádio.

Na próxima quinta-feira (7), as duas equipes voltam a se enfrentar, desta vez em Cotia, no CT do São Paulo, na partida de volta.

O jogo foi movimentado no primeiro tempo, com boas chances para os dois lados. A Tuna Luso teve mais a bola e a chance de marcar ao menos duas vezes, porém não foi feliz nos arremates. O São Paulo, que nada tinha a ver com isso, abriu o placar aos 36. Após bola cruzada na área, Maranhão cabeceou na trave. No rebote, Manso finalizou com precisão. Caio ainda perdeu uma oportunidade clara para o Tricolor.

Logo na volta do intervalo, os paraenses empataram. Após bate-rebate na área, a bola sobrou para Davizinho empurrar para o fundo da rede. A Tuna Luso teve uma chance clara para virar o jogo com Giovane, que cara a cara com o goleiro do São Paulo isolou. A bola tocou no morrinho artilheiro e atrapalhou o atacante. No fim, Kauê foi expulso e deixou os paulistas com um a menos.

