Globo define estratégia para escolher substituto de Felipe Andreoli

Após a saída de Felipe Andreoli, a Globo vai promover um rodízio no Globo Esporte SP para encontrar o novo apresentador da atração. O processo inicia nesta sexta-feira (01), um dia após o antigo responsável pelo posto deixar a emissora. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

Contudo, a Globo não tem pressa para definir o nome ideal para a vaga. Até dezembro, a atração, exibida no horário do almoço, terá apresentação de nomes que já estiveram à frente da atração aos sábados. São eles: Gabriela Ribeiro, Luiz Teixeira e Alessandro Jodar. Todos terão oportunidades nos próximos dias.

Apesar de rodízio contar com nomes que já estão na emissora, existe a possibilidade do substituto vir de fora, ou seja, ser uma nova contratação da casa. O momento também permitirá a implementação de outras novidades no GE paulista.

Felipe Andreoli se despediu nesta quinta-feira (31) da Globo, quando apresentou pela última vez o Globo Esporte. O jornalista também fez uma publicação em sua rede social para agradecer pelos 10 anos em que esteve na emissora.

