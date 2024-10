Alisson participa de vitória do São Paulo em jogo-treino

Volante está muito perto de voltar a atuar no time do técnico Luis Zubeldía. Ele não atua pelo Tricolor desde que sofreu grave lesão, em julho - (crédito: Fotos: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Os reservas do São Paulo participaram de um jogo-treino nesta quinta-feira (31) contra a equipe sub-20 do E.C. São Bernardo. A atividade terminou em 5 a 0 para os tricolores no CT da Barra Funda.

O jogo-treino serviu para o técnico Luis Zubeldía colocar em campo os suplentes, para que eles mantenham ritmo de jogo. Afinal a equipe vai ficar sem jogos até terça-feira (5), quando enfrentará o Bahia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Salvador.

O primeiro gol do São Paulo foi feito por Galoppo, cobrando pênalti. Em seguida, Ferreira fez o segundo após jogada individual e Nestor ampliou de falta. No segundo tempo, o zagueiro Sabino fez dois gols de cabeça para o Tricolor.

A boa notícia foi a participação de Alisson, que atuou na segunda parte da atividade. O volante voltou a treinar sem restrições nesta semana e está perto do retorno ao time. Ele não atua desde julho.

O São Paulo entrou em campo no primeiro tempo com a seguinte escalação: Jandrei; Rafinha, Matheus Belém, Ferraresi e Welington; Santi e Rodrigo Nestor; Ferreira, Galoppo e Wellington Rato; André Silva.

São Paulo tem outro time na segunda parte do jogo-treino

Na segunda parte, o técnico Luis Zubeldía mandou a campo o seguinte time: Young, Moreira, Ruan, Sabino e Orejuela; Méndez, Liziero (Rafinha) e Alisson; Nestor (Gustavo Miranda, da base), Henrique e William Gomes.

Apesar de estarem fora dos planos do treinador, Méndez e Orejuela treinaram com o grupo. Em contrapartida, Liziero recebeu uma pancada e deixou a atividade nos minutos finais, dando lugar ao lateral Rafinha. Gripado, Rodriguinho não participou do jogo-treino.

Os titulares, por sua vez, não tiveram folga. Eles fizeram um jogo de oito contra oito, além dos goleiros, em espaço reduzido. Para fechar o exercício, a comissão técnica contou com atletas da base e Bobadilla e Patryck, que estão recuperados de leão e buscam a melhor forma física.

Nesta sexta-feira (1), o elenco tricolor folgam voltando a treina no sábado.

