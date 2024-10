Atlético explica mudanças no campo da Arena MRV para final com o Flamengo

O Galo garante que concluirá a troca a tempo do segundo jogo da decisão da Copa do Brasil, no dia 10 de novembro - (crédito: Foto: divulgação Atlético )

O Atlético iniciou nesta semana a troca do gramado da Arena MRV para a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, marcada para o dia 10 de novembro. O clube informou que concluirá a remoção da grama atual até o fim desta quinta-feira (31).

O campo receberá um novo plantio do tipo “ready to play”, com base de areia, melhorando o sistema de drenagem em caso de chuva. Uma equipe trabalha intensamente há três dias para ajustar a nova grama da Arena MRV. O clube também divulgou que substituirá cerca de 5,5 mil metros quadrados do campo, garantindo plenas condições da Arena MRV para a grande decisão da Copa do Brasil.

Leia mais: Victor alerta que a final contra o Flamengo pode ser decidida no 1º jogo

A troca do gramado ocorre após várias reclamações dos jogadores do Atlético sobre o campo. No último jogo do Brasileirão, contra o Internacional, a chuva e a má drenagem prejudicaram a partida.

O Atlético jogará novamente em sua Arena na final da Copa do Brasil. Antes disso, o primeiro duelo será no Maracanã, neste domingo (3).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.