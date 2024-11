Palmeiras vence o Cruzeiro e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil Sub-20

Alviverde faz 2 a 0, com gols de Gilberto e Benedetti, e pode perder o duelo de volta em Belo Horizonte por até um gol de diferença - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O Palmeiras abriu vantagem sobre o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Nesta quinta-feira, o Alviverde venceu por 2 a 0 em duelo realizado no Allianz Parque e agora pode perder na volta até por um gol de diferença para avançar de fase.

Os gols da partida foram marcados pelo lateral-direito Gilberto, aos 29 minutos do primeiro tempo, e pelo zagueiro Benedetti, aos 28 minutos da etapa final. O goleiro do Cruzeiro, Otávio, evitou o que poderia ter sido uma goleada do Palmeiras.

Cerca de 7.109 torcedores acompanharam a vitória do time paulista em sua casa. Palmeiras e Cruzeiro já decidiram neste ano o Brasileirão da categoria, e o Alviverde saiu vitorioso. Agora, abre vantagem na Copa do Brasil, na fase de quartas de final.

O segundo e decisivo duelo entre os times será realizado na próxima quinta-feira (07), às 21h (de Brasília), no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte-MG.

