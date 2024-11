David Luiz e Alex Sandro treinam com o grupo do Flamengo

Zagueiro e lateral têm chance de serem utilizados contra o Atlético, no Maracanã, neste domingo, pela final da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

Depois do empate com o Internacional, pelo Brasileirão, o Flamengo já se apresentou, nesta sexta-feira, com o foco no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O técnico Filipe Luís, aliás, ganhou duas boas notícias: David Luiz e Alex Sandro voltaram a treinar com o grupo, no Ninho do Urubu.

Alex Sandro desfalcou o Flamengo nos últimos dois jogos devido a um desconforto no músculo posterior da coxa direita, enquanto David Luiz não viajou para Porto Alegre por ter apresentado dor bilateral no tendão e no tornozelo.

Além disso, Gerson, que deixou o campo contra o Inter demonstrando muito cansaço após o apito final, não preocupa. O jogador é um dos que teve mais sequência de jogos pelo Flamengo.

Ao todo, o Flamengo tem oito desfalques contra o Galo. Pulgar e Bruno Henrique por suspensão. Pedro, Viña, Cebolinha, Luiz Araújo e De la Cruz, lesionados, também não jogam. Carlinhos, com problema muscular e com partidas jogadas pelo Nova Iguaçu na competição, é o outro indisponível.

O Rubro-Negro abre a final da Copa do Brasil em casa, no Maracanã, às 16h deste domingo, dia 03 de novembro. A volta está marcada para o dia 10 de novembro, no mesmo horário da ida, na Arena MRV. O Flamengo já estará em Belo Horizonte devido ao compromisso pelo Brasileirão e terá, portanto, menos desgaste com viagens nesse período.

