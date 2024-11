Com Memphis Depay, Corinthians está definido para jogo decisivo contra o Racing

O Corinthians está definido para o jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, diante do Racing, da Argentina. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília) no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Grande Buenos Aires.

O técnico Ramón Díaz realizou mudanças na escalação titular do Corinthians para a partida. Uma delas de forma obrigatória, que foi a saída do zagueiro Cacá. O defensor deixou o campo na última partida com dores e sequer viajou à Argentina.

Astro do time Memphis Depay segue na equipe titular. Existia uma dúvida por conta da sequência de jogos do holandês. Além disso, na lateral-direita, Matheuzinho inicia como titular.

Assim, o técnico Ramón Díaz definiu o Corinthians com Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu; José Martinez, Charles, André Carillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

No jogo de ida, com mando do Corinthians, em Itaquera, as equipes, afinal, ficaram no empate em 2 a 2. Desta forma, para confirmar a classificação no tempo normal, o Timão precisa vencer o Racing por qualquer que seja o placar.

