Corinthians sofre virada do Racing e fica fora da final da Sul-Americana

O Corinthians mostrou luta, mas não resistiu e fica fora da final da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o Timão perdeu de virada para o Racing por 2 a 1, no El Cilindro, em Avellaneda, pela semifinal da competição continental. Yuri Alberto abriu placar, aos cinco minutos, mas Quintero virou a partida ainda no primeiro tempo. O time de Ramón Díaz cometeu vacilos no primeiro tempo e se complicou para segunda etapa, quando faltou mais intensidade.

Com o resultado, o Racing disputa a final da Sul-Americana contra o Cruzeiro, no dia 23 de novembro em Assunção, no Paraguai. Agora, o Corinthians foca no Brasileirão para seguir na luta contra o rebaixamento. Na segunda, o Timão faz clássico com o Palmeiras, às 20h, na Neo Química Arena.

ATUAÇÕES DO TIMÃO. CONFIRA!

Memphis facilita para Yuri Alberto

O Corinthians iniciou a partida bem melhor em relação ao Racing. O time estava em rotação maior e conseguiu criar chances. Em cinco minutos, Memphis recebeu na entrada da área, mas estava cercado por cinco jogadores. O craque holandês, com um simples toque, deixou Yuri Alberto para balançar as redes. Depois disso, os argentinos começaram a sair mais, porém sem grandes oportunidades. O Timão conseguiu contra-ataques, e um deles Garro desperdiçou uma chance especular e que foi fazer diferença na sequência.

Vacilo e virada

Os argentinos, assim, se lançaram ao ataque. Até que aos 32 minutos, consegue um pênalti. Em cruzamento de Salas, o volante José Martínez deu um carrinho com o braço completamente aberto e cometeu o pênalti. Quintero bateu forte na bola, sem chances para Hugo Souza. Depois disso, os donos da casa seguiram no ataque, enquanto os brasileiros tiveram dificuldades para criar. Em rápido lateral (com ajuda do gandula, aliás), o Racing pegou a defesa do Corinthians desorganizada. Desta maneira, Quintero entrou cara a cara com Hugo para virar o placar.

Corinthians briga, mas pouco cria e dá adeus

Atrás do placar, o Corinthians foi buscar o gol de empate para tentar, pelo menos, o pênalti. Ramón Díaz fez mudanças mais ofensivas, teve maior a posse da bola no segundo tempo, mas teve dificuldades para para passar pelo ferrolho. O Racing jogou compacto e não deu espaço para o Timão penetrar sua defesa. Além disso, teve duas finalizações que assustaram os paulistas. Breno Bidon, aliás, teve a melhor oportunidade após trama de passes, porém sem sucesso. Muitos cruzamentos foram em vão e faltou mais agressividade.

RACING 2×1 CORINTHIANS (Agregado: 4×3)

Semifinal da Copa Sul-Americana – Jogo de volta

Data: 31/10/2024 (quinta-feira)

Local: Estádio El Cilindro, Buenos Aires (ARG)

Público e renda: –

Gols: Yuri Alberto, 5’/1°T (0-1); Quintero, 34’/1°T (1-1); Quintero, 38’/1°T (2-1);

RACING: Arias; Césare, Basso, Sosa; Martirena, Nardoni, Almendra (Zuculini, 22’/2°T), Quintero (Vietto, 30’/2°T), Gabriel Rojas, Salas (Solari, 43’/2°T) e Adrián Martínez (Roger Martínez, 43’/2°T) . Técnico: Gustavo Costas.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez (Ángel Romero, 22’/2°T), Charles (Breno Bidon, 13’/2°T), André Carrillo (Alex Santana, intervalo)e Garro (Talles Magno, 13’/2°T); Memphis Depay (Coronado, 32’/2°T) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: Felipe Gonzalez (CHL)

Assistentes: Jose Rematal (CHL) e Juan Serrano (CHL)

VAR: Andres Cunha (CHL)

Cartão Amarelo: García Basso, Gabriel Rojas (RAC), Félix Torres Matheus Bidu, Breno Bidon (COR)

