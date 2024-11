Flamengo terá sequência complicada em novembro. Confira!

O primeiro jogo do mês será o compromisso de ida da final da Copa do Brasil contra o Atlético. Jogo será no Maracanã - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

O mês de novembro será o mais importante para o Flamengo, que vem de empate com o Internacional, na temporada. Afinal, além dos jogos da final da Copa do Brasil, o time carioca definirá a sua situação no Brasileirão. A sequência, aliás, conta com quatro partidas contra times mineiros.

O primeiro jogo do mês será contra o Atlético, pelo compromisso de ida da final da Copa do Brasil, no Maracanã. O confronto será no domingo.

Posteriormente, o Mais Querido terá uma sequência de dois jogos fora de casa: o primeiro contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, e o segundo contra o Atlético, pela Copa do Brasil. Ou seja, dois jogos em Belo Horizonte.

O Galo, aliás, será o adversário mais uma vez, no dia 13. Esse jogo, no entanto, pelo Brasileirão e no Maracanã. Por fim, o time de Filipe Luís encerrará o mês com dois desafios fora de casa, contra Cuiabá e Fortaleza, respectivamente.

Veja os jogos

03/11 (C) – Atlético MG – Final da Copa do Brasil;

06/11 (F) – Cruzeiro – Brasileirão;

10/11 (F) – Atlético MG – Final da Copa do Brasil;

13/11 (C) – Atlético MG – Brasileirão;

20/11 (F) – Cuiabá – Brasileirão;

24/11 (F) – Fortaleza – Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.