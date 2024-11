Marinho revida provocação a jogador do Corinthians depois de eliminação

O atacante Marinho, do Fortaleza, roubou a cena, na noite da última quinta-feira (31/10), por provocação ao Corinthians. Isso porque a equipe paulista não conseguiu a vaga para a final da Sul-Americana, com a derrota de virada para o Racing, fora de casa. Com isso, o jogador do Leão do Pici entendeu que era o momento ideal para revidar zoação do zagueiro Cacá, do Timão.

“’K’ contra o Flamengo, ‘k’ contra o Racing. Usando tua frase comigo, pode chorar”, disparou Marinho.

A letra k faz referência à maneira que se utiliza nas redes sociais para indicar uma risada. O jogador do Fortaleza também fez alusão a uma outra eliminação do Corinthians, mas na Copa do Brasil, que ocorreu em embate com o Rubro-Negro.

A vingança de Marinho ocorreu após uma primeira provocação do zagueiro Cacá. Afinal, o time cearense deixou a Sul-Americana após disputa exatamente com o Coringão na etapa anterior do torneio, as quartas de final. Na oportunidade, depois do confronto, o defensor usou uma ironia contra o atacante do Fortaleza.

“Pode chorar, Marinho, pode chorar”, indicou Cacá.

Corinthians foca suas atenções na Série A

Anteriormente, o Timão se encontrava em uma situação desconfortável. Isso porque precisava dividir suas atenções entre três competições. No caso, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Pincipalmente com o avanço para as fases decisivas nos torneios mata-mata.

No entanto, o clube não conta com um elenco vasto para ter êxito em dividir suas forças nestes campeonatos. Tal situação também influenciou para que o time entrasse na zona de rebaixamento da Série A. Deste modo, colocou-se em uma posição vulnerável. A decisão foi por priorizar as campanhas na Copa do Brasil e Sul-Americana pelas possibilidades de conquistar um título.

Mesmo assim, o Coringão conseguiu deixar o Z4. Porém, mesmo em um confronto direto para evitar o descenso, o técnico Ramón Díaz optou por escalar uma equipe alternativa. Atualmente, o Corinthians é o 15º colocado na Série A, com 35 pontos. Seu compromisso seguinte é o clássico com o Palmeiras, na próxima segunda-feira (04/11), às 20h, na Neo Química Arena.

