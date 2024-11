São Paulo levará 34 jogadores e usará CT do Inter Miami em pré-temporada

O São Paulo definiu detalhes importantes da viagem para os Estados Unidos, onde vai realizar sua pré-temporada em 2025. Além dos dois jogos que vai disputar na FC Séries, o Tricolor definiu que vai levar 34 jogadores para a Flórida e vai usar o centro de treinamento do Inter Miami durante o período.

O Tricolor realizou duas reuniões com a comissão técnica de Luis Zubeldía para debater como vai lidar com a pré-temporada longe do CT da Barra Funda. Uma definição importante é a quantidade de jogadores que viajará com a delegação tricolor. Afinal, a ideia do São Paulo é ter três times exatos para trabalhar durante sua passagem na Flórida.

Assim, a ideia é levar 34 atletas para os Estados Unidos, sendo quatro goleiros e outros 30 jogadores de linha. Estes jogadores serão distribuídos em três grupos com Zubeldía e seus auxiliares para as atividades.

O que também já está definido é que o São Paulo fará treinos no CT do Inter Miami, em Fort Lauderdale. O local tem seis campos, academia, refeitório, piscinas e salas de fisioterapia. Assim, o Tricolor será ”vizinho” de Messi, Suárez e companhia, já que os jogadores da equipe norte-americana também vão usar o espaço durante o período.

Aliás, o Tricolor terá dois dos seis campos à disposição para trabalhar. Outros dois serão utilizados pelo próprio Inter Miami. Além disso, existe a possibilidade da Seleção dos Estados Unidos também utilizar o espaço e utilizar os outros dois restantes.

A programação do São Paulo nos Estados Unidos

Assim, o São Paulo embarca para Orlando no dia 8 de janeiro e retorna no dia 22. Além dos treinos, o Tricolor encara o Cruzeiro no dia 15 e outra equipe, ainda não definida, no dia 19.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.