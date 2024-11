Neymar comemora momento com familiares e amigos

O atacante Neymar fez uma publicação especial nas redes sociais para comemorar um encontro com familiares e amigos. Na ultima quinta-feira (31), o jogador do Al-Hilal postou imagens com Bruna Biancardi, Neymar pai e outras pessoas próximas. As fotos foram feitas em um restaurante em Riade, capital da Arábia Saudita.

Na legenda da postagem, o camisa 10 agradeceu pelo registro.

“Momento bom os amigos. Obrigado”, escreveu Neymar.

De volta aos gramados depois de longo período de recuperação de uma lesão, o brasileiro não estará na lista de convocados da Seleção Brasileira, anunciada ainda nesta sexta-feira (01). Neymar e a comissão técnica do Brasil trabalham para que ele volte em plena forma a partir de 2025.

Neymar no Al-Hilal

Atualmente, o brasileiro soma pouco mais de 30 minutos em campo desde sua volta, na vitória por 5 a 4 do Al-Hilal sobre o Al-Ain, na Champions League Asiática. O camisa 10 ainda não está inscrito no Campeonato Saudita, o que limita sua atuação pelo seu clube. Contudo, a expectativa é que o camisa 10 esteja regularizado na competição em janeiro.

