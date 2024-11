Ex-jogador do Valência morre vítima das fortes chuvas que atingiram a Espanha

José Castilleko, ex-jogador do Valência e que atualmente defendia o Eldense, morreu vítima das fortes chuvas que atingiram a província de Valência, na Espanha. O atleta tinha 28 anos e está entre as 92 pessoas que morreram no pior desastre que atingiu a cidade espanhola.

Além do Valencia, Castillejo defendeu equipes menores da região, como o Roda de Castellón e o Buñol. Atualmente, jogava pelo Eldense, atual 18º colocado da Segundona espanhola, que lamentou o ocorrido, assim como a equipe que o revelou.

“O Valência lamenta o falecimento de José Castillejo, vítima dos desastres da DANA. José Castillejo fez parte da academia do clube e jogou em vários clubes da comunidade de Valência”, diz em nota.

“Notícias terríveis que recebemos devido à catastrófica DANA. O Eldense lamenta profundamente a morte, aos 28 anos, de José Castillejo. Transmitimos nossas mais profundas condolências à sua família e amigos. Descanse em paz”, escreveu o Eldense.

???? Terribles noticias que nos llegan por la catastrófica DANA. El #CDEldense lamenta profundamente el fallecimiento a la edad de 28 años de José Castillejo, ex jugador azulgrana en la temporada 2015/2016. Transmitimos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos.… pic.twitter.com/AjwmeTbgyQ — CD Eldense SAD ???? (@CD_Eldense) October 31, 2024

Entenda o caso que assola Valência

Valência, terceira maior cidade da Espanha, tem enfrentado sérios problemas com as chuvas torrenciais que atingiram a região nesta semana. Em municípios como Turís e Utiel, choveu o esperado para o ano inteiro. Assim, meteorologistas relacionam o aumento da temperatura do mar Mediterrâneo com a intensidade das chuvas.

Nesse sentido, a força das águas arrastou carros, transformou ruas de vilarejos em rios e interrompeu linhas ferroviárias e rodovias. Segundo o presidente regional do leste de Valência, Carlos Mazón, algumas pessoas permanecem isoladas por causa das fortes chuvas.

“Se os (serviços de emergência) não chegaram, não é por falta de recursos ou disposição, mas por um problema de acesso,” disse Mazón, acrescentando que alcançar certas áreas era “absolutamente impossível”, disse.

Aliás, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) acatou o pedido La Liga e suspendeu o duelo entre Valencia e Real Madrid, que aconteceria no próximo sábado, no Mestalla. O estádio se transformou em um posto de atendimento de emergência e coleta de alimentos e itens essenciais para as vítimas das enchentes. A tragédia também já causou a suspensão do jogo entre Valencia e Lietkabelis, pela Euroliga de basquete, que aconteceria na última terça-feira (29).

