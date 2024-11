Mausoléu de Pelé em Santos recebe poucos visitantes; veja fotos

Após a morte de Pelé em 2022, o corpo do Rei do Futebol foi sepultado em um memorial na cidade de Santos - (crédito: Foto: Raimundo Rosa/PMS)

O mausoléu de Pelé na cidade de Santos mantém uma rotina de visitação discreta. Luxuoso, o espaço, criado em 2017, tinha como objetivo se tornar um ponto turístico local, mas acabou sem emplacar como se esperava. Funcionários o Memorial Necrópole Ecumênica relatam que a média de visitantes chega a 30 por dia. O relato foi dado ao Uol.

Márcia Aoki e Edinho, viúva e filho de Pelé, respectivamente, são presenças frequentes no espaço, que recebe mais visitantes durante os feriados. Neste sábado (02), dia de Finados, existe uma maior expectativa quanto ao número de pessoas que vão passar pelo local.

A visitação ao mausoléu é gratuita. Anteriormente, os interessados precisavam agendar previamente no site. Porém, o baixo número de visitantes fez com que o acesso fosse liberado sem tal necessidade. O horário de funcionamento é de 9h às 12h e das 14h às 18h, todos os dias.

Detalhes do mausoléu de Pelé

Em 2003, Pelé decidiu que seria sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica em 2003. O local é o maior cemitério vertical do mundo. Inicialmente, o Rei do Futebol tinha optado pelo 9º andar, de frente para a Vila Belmiro e ao lado de familiares. Porém, acabou convencido sobre o mausoléu pelo empresário argentino Pepe Altstut, um dos seus melhores amigos e dono do Memorial, que também já morreu.

Com a decisão, o mausoléu acabou ficando no 1º andar. O espaço contou com a aprovação de Pelé e teve sua finalização dias antes da morte do Rei, em 2022. Ele não chegou a conhecer pessoalmente o local, que tem 200 metros quadrados. Há ainda duas estátuas em tamanho real do eterno camisa 10 logo na entrada. No corredor, sete painéis destacam cenas marcantes da carreira do atleta do Século. Na parte do museu de veículos, está um Mercedes Benz S-280, carro doado pela montadora ao jogador em 1974 após o milésimo gol.

Jazigo tem diversos momentos da carreira de Pelé

A sala principal simula um estádio, com paredes cobertas por fotos de torcedores nas arquibancadas. A imagem é do espanhol Hugo Garcia, que foi amigo de Pelé. O piso é de grama sintética. O espaço conta ainda com camisas vestidas por Pelé no Santos, na Seleção Brasileira e no New York Cosmos.

O corpo de ex-jogador fica em um jazigo no centro do mausoléu. O painel superior imita o céu. Já o túmulo tem revestimento nas placas em alumínio dourado. Enquanto isso, a campa possui cantoneiras com vários detalhes da trajetória de Pelé, entre elas uma coroa do Rei e a taça Jules Rimet.

