Ramón Díaz vê pressão aumentar, mas diretoria vai esperar fim do ano para avaliar

A queda do Corinthians para o Racing nesta quinta-feira (31/10), na Sul-Americana, aumentou ainda mais a pressão no treinador Ramón Díaz. O treinador tem contrato com o Timão até o fim de 2025, mas as eliminações na Copa e a equipe lutando contra o rebaixamento vem deixando a situação do comandante bastante complicada.

“Você sabe que tenho contrato até o fim do que vem? Não entendeu o que te respondi? Tenho contrato até dezembro de 2025”, disse Ramón Díaz, ao ser questionado sobre a pressão no Corinthians após a eliminação na Sula.

A avaliação geral é de que o trabalho é positivo. Contudo, o mercado não oferece bons nomes para substituir o argentino neste momento. Além disso, a diretoria entende que uma troca de treinador neste momento pode prejudicar a equipe na reta final da temporada.

Em 27 jogos no comando do Timão, Ramón Díaz tem 10 vitórias, nove empates e oito derrotas, com aproveitamento de 48,1%. Contudo, o desempenho da equipe em momentos crucias no ano vem deixando a desejar.

Por exemplo, as classificações para as semifinais da Sul-Americana e da Copa do Brasil não eram esperadas. Mas as eliminações em ambas as competições geraram um desconforto. No consenso da diretoria, a equipe deveria ter demonstrado um futebol melhor contra Flamengo e Racing, principalmente nas partidas na Neo Química Arena.

Ramón Díaz será reavaliado no final do ano

A direção entende que Ramón Díaz segue sendo o nome mais capacitado para a missão de evitar que o Corinthians seja rebaixado no Campeonato Brasileiro. Além disso, o treinador recebeu os reforços que pediu na janela de transferência e agora espera um desempenho melhor.

Contudo, existe uma incerteza se Ramón Díaz é o nome ideal para conduzir a equipe na próxima temporada. Uma ala do Parque São Jorge acredita que o treinador chegou ao seu teto no clube, sem margem aparente para uma evolução mesmo com os jogadores contratados desde a sua chegada.

Augusto Melo e o restante da diretoria vai esperar o final do Campeonato Brasileiro para tomar uma decisão. No momento, os nomes fortes querem todos focados na luta contra o rebaixamento. Nos últimos dias de 2024, Ramón Díaz deve conhecer o seu futuro.

