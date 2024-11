Jornal espanhol detona Gabigol e Lorran, do Flamengo, por vídeo provocativo a Rodri

O vídeo em que Lorran e Gabigol debocham da vitória de Rodri ao Ballon d’Or, antes do treino no Ninho do Urubu, ganhou repercussão internacional. Um dos principais veículos esportivos da Espanha, o jornal ”AS”, detonou a postura dos jogadores do Flamengo e tratou o episódio como ”inadmissível”.

“Inadmissível a rejeição de dois brasileiros a Rodri pela Bola de Ouro. Lorran e Gabigol publicaram em suas edes sociais este vídeo em que faltam ao respeito ao meio-campista espanhol por seu prêmio. Também insultaram a France Football”, dizia um trecho da matéria.

Lorran inicia o vídeo debochando da vitória do volante espanhol do City ao prêmio de Melhor do Mundo. “Bora treinar, né, tropa? A única pessoa que ganha prêmio sem fazer nada é o Rodri”. Gabigol aparece na sequência e complementa com crítica à organizadora do evento: “France Football, malucão”.

Veja publicação

Polêmica no Ballon d’Or

Enquanto uma pluralidade tratava a vitória de Vini Júnior ao Ballon d’Or como extremamente plausível, no Brasil isso era convicção. Não à toa, a escolha por Rodri, do Manchester City, causou uma repercussão – no geral – muito negativa à credibilidade da premiação.

Os protestos pela decisão não se limitaram apenas aos torcedores ou aos atletas brasileiros. Muitos jogadores e nomes de impacto do futebol mundial, como Zinedine Zidane, também questionaram a escolha por Rodri como melhor do mundo na temporada passada.

Em meio aos protestos, torcedores recordaram um vídeo em que Cristiano Ronaldo invalidava a integridade da votação na atualidade. “Eu não acredito mais nesses prêmios”, dizia o astro.

Jogadores do Flamengo

O vídeo de Lorran e Gabigol ocorreu em meio ao cenário de protestos e manifestações ao resultado da premiação. A postura dos atletas já havia causado debate entre especialistas brasileiros, que alertaram para o comportamento da dupla. O conteúdo também repercutiu bastante nas redes sociais.

Lorran: "Bora treinar. A única pessoa que ganha prêmio sem fazer nada é o Rodri." Gabigol: "Aeee, france football malucão" ?????: Reprodução pic.twitter.com/aSiz1o6QpK — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) October 31, 2024

