F1: Norris lidera e Red Bull vai mal no treino livre do GP de Interlagos

São Paulo – A programação do Grande Prêmio de Interlagos previa apenas um treino livre e, se depender dele, as notícias são boas para Lando Norris. Segundo colocado no mundial de pilotos, o britânico da McLaren cravou o tempo mais rápido no fim da sessão única desta sexta-feira (1/11) em São Paulo e viu o líder do campeonato, Max Verstappen, apenas em 15º em mais uma performance ruim da Red Bull na temporada. George Russel, da Mercedes, foi segundo, enquanto Oliver Bearman, surpresa do dia substituindo Kevin Magnussen na Haas, ficou em terceiro.

Por ser um fim de semana no formato de sprint, a etapa do Brasil teve apenas um treino para os pilotos se acostumarem e coletarem dados sobre o desempenho no asfalto completamente repaginado de Interlagos. Até por isso, foi comum ver alguns erros, como de Lewis Hamilton, que espalhou o carro no começo da sessão, e dos jovens Bearman e Franco Colapinto. O argentino, inclusive, foi uma presença cabisbaixa no paddock após o falecimento do avô na noite de quinta-feira (31/10).

Enquanto isso, o atual líder do campeonato, Max Verstappen, trocou a unidade de potência e terá motor novo para a corrida. O tricampeão teve o melhor tempo na metade do treino livre, mas depois foi ficando para trás e fez apenas a 15ª tomada mais rápida, com 1.102 segundos de diferença para Norris. Companheiro do holandês na Red Bull, Sergio Pérez foi ainda pior e terminou em 19º.

Russell foi o detentor do melhor giro até os instantes finais, quando Norris calçou pneus macios e estabeleceu 1m10s610 como volta mais rápida da manhã em São Paulo. No lugar de Magnussen, fora por ter contraído uma doença (não especificada pela Haas), Bearmann ficou poucos milésimos atrás e ficou no pódio simbólico da sessão.

Os pilotos retornam à pista ainda nesta sexta-feira para a classificação da sprint, às 15h30, que define o grid de largada da bateria curta de sábado (2/11), às 15h30. O qualy da prova principal será às 15h também de sábado, enquanto a largada oficial será às 14h de domingo (3/11). Band, BandSports e F1 TV transmitem.

Confira os tempos do TL1

1. Norris (McLaren) – 1:10.610

2. Russell (Mercedes) – + 0.181

3. Bearman (Haas) – + 0.195

4. Piastri (McLaren) – + 0.340

5. Albon (Williams) – + 0.345

6. Leclerc (Ferrari) – + 0.428

7. Sainz (Ferrari) – + 0.490

8. Alonso (Aston Martin) – + 0.605

9. Gasly (Alpine) – + 0.606

10. Lawson (RB) – + 0.691

11. Hulkenberg (Haas) – + 0.819

12. Tsunoda (RB) – + 0.873

13. Colapinto (Williams) – + 1.009

14. Bottas (Sauber) – + 1.041

15. Verstappen (Red Bull) – + 1.102

16. Hamilton (Mercedes) – + 1.144

17. Stroll (Aston Martin) – + 1.173

18. Ocon (Alpine) – + 1.217

19. Pérez (Red Bull) – + 1.235

20. Zhou (Sauber) – + 2.273