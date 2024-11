Ingressos para a final da Libertadores começam a ser comercializados

A decisão do torneio continental voltará ao estádio do River Plate depois de nove anos - (crédito: Divulgação/River Plate)

Os ingressos para assistir à decisão da Libertadores da América já começaram a ser comercializados. Desde a última quinta-feira (31/10), os interessados em adquirir entradas para acompanhar o duelo entre Atlético-MG e Botafogo, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, no próximo dia 30 de novembro, já puderam se movimentar. Os valores variam entre R$ 290,00 e R$ 1.850,00. Os tickets podem ser encontrados neste endereço.

As 80 mil entradas para assistir à partida no estádio do River Plate serão comercializadas em três diferentes categorias. Cada uma englobará faixas de preço distintas. As duas primeiras serão geridas pela própria Conmebol, e estarão destinadas ao público geral. Serão, ademais, reservadas aos setores do meio do estádio. Os setores são chamados como San Martín e Belgrano.

A terceira será exclusiva para cada uma das torcidas das equipes brasileiras. Elas estarão localizadas atrás dos gols. Por lá, os setores chamam-se Sívori, do lado esquerdo das cabines, e destinado aos apoiadores do clube mineiro; e Centenario, do lado direito, aos torcedores do clube carioca. Serão os próprios times os responsáveis por administrar os processos de comercialização. As entradas colocadas à venda nesta sexta-feira correspondem às categorias um e dois.

Durante a semana do dia quatro de novembro (segunda-feira), o Botafogo compartilhará informações sobre a venda a carga de 22 mil ingressos destinados ao Setor Centenário. As transações serão feitas de acordo com os planos do sócio torcedor.

Confira os valores:

Categoria 1: de 280 a 320 dólares (de R$ 1.620 a R$ 1.850,00). A venda já está aberta para o público geral;

Categoria 2: 140 dólares (cerca de R$ 810,00). A venda já está aberta para o público geral;

Categoria 3: de 50 a 140 dólares (de R$ 290 a R$ 810,00). A venda deve começar na próxima semana, sob responsabilidade de Atlético-MG e Botafogo.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima