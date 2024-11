Vasco tem quatro jogos em novembro e pode ter retorno importante

Saiba quais são os próximos compromissos da equipe carioca no Brasileirão; volante Paulinho pode voltar neste mês - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco)

O mês de novembro, que começou nesta sexta-feira (1º), deve render momentos importantes para o Vasco. Afinal, em nono e vislumbrando o aumento de vagas para a Libertadores, o time terá quatro partidas pelo Brasileirão no mês. Além disso, pode ganhar um grande reforço.

Isso porque o volante Paulinho está em reta final de recuperação de sua lesão no joelho direito e pode reforçar a equipe a partir da segunda quinzena, de acordo com o “ge”. Em fevereiro, ele rompera o ligamento cruzado anterior, perdendo a maior parte da temporada.

A expectativa é que ele esteja à disposição para o terceiro jogo do mês, contra o Inter, com data ainda a confirmar pela CBF. Assim, o Vasco deve atuar da mesma maneira que fez em relação ao volante Jair, que sofreu a mesma lesão, mas no joelho esquerdo. O camisa 8 já voltou a atuar, entrando nos minutos finais contra o Cuiabá e nos acréscimos contra o Bahia.

E a sequência?

Primeiro, o Vasco encara ninguém menos que o líder Botafogo, em clássico no estádio Nilton Santos, na terça (5), pela 32ª rodada do Brasileirão. Quatro dias depois (sábado, dia 9), pela rodada 33, é a vez de visitar o Fortaleza (terceiro), na Arena Castelão.

Os outros dois jogos ainda não têm data confirmada pela CBF, mas serão contra Inter (quinto), em São Januário, e Corinthians (15º), na Neo Química Arena. Assim, dependendo dos resultados desta sequência e dos campeões da Copa do Brasil e Libertadores, o Vasco poderá estar com uma vaga encaminhada em alguma competição sul-americana para 2025.

Jogos do Vasco em novembro

Horários de Brasília

Botafogo x Vasco – terça (5), às 21h30, no Nilton Santos (RJ), 32ª rodada do Brasileirão

– terça (5), às 21h30, no Nilton Santos (RJ), 32ª rodada do Brasileirão Fortaleza x Vasco – sábado (9), às 19h, no Castelão (CE), 33ª rodada do Brasileirão

– sábado (9), às 19h, no Castelão (CE), 33ª rodada do Brasileirão Vasco x Internacional – data a confirmar, em São Januário (RJ), 34ª rodada do Brasileirão

x Internacional – data a confirmar, em São Januário (RJ), 34ª rodada do Brasileirão Corinthians x Vasco – data a confirmar, na Neo Química Arena (SP), 35ª rodada do Brasileirão

