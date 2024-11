Caio Paulista projeta primeiro dérbi com o Palmeiras: ‘Estou confiante’

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Corinthians na segunda-feira (04/11), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o lateral-esquerdo Caio Paulista vive a expectativa de disputar seu primeiro dérbi com a camisa do Verdão.

“Eu fico muito feliz, é um jogo que tem uma magnitude muito grande. Nós estamos nos preparando bastante. Estou muito confiante de fazermos uma grande partida. Espero que consigamos fazer um bom jogo lá e sair com um resultado muito importante”, disse Caio Paulista.

O clássico é de suma importância para as pretensões do Palmeiras no campeonato. Afinal, o Verdão está com 61 pontos, três a menos que o líder Botafogo. Assim, a equipe de Abel Ferreira não pode perder mais pontos.

Contudo, Caio Paulista também convive com a expectativa de ganhar seu segundo título com o Alviverde. Ele levantou a taça do Paulistão no começo do ano e agora quer conquistar também o torneio nacional.

“Conquistar o título seria muito grandioso, não só para mim, mas por todo o contexto, pelo grupo vitorioso que nós temos. Estamos nessa luta, batalhando diariamente, sempre buscando evoluir para chegar às partidas com a nossa melhor performance. Terminar esse ano com o título brasileiro seria muito importante para todos nós”, concluiu.

Nesta sexta-feira (01/11), a comissão de Abel Ferreira comandou, a princípio, um aprimoramento de saídas de bola, marcações, balanços, construções de jogadas e movimentações específicas. Na sequência, houve uma atividade técnica com duas equipes com poucos toques na bola por atleta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.