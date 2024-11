Bernabei expõe desejo de permanecer no Inter: ???Me sinto muito bem aqui???

Lateral-esquerdo do Colorado também admite sonho de defender a seleção da Argentina por conta do bom momento que vive na equipe gaúcha - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Lateral-esquerdo do Inter, Alexandro Bernabei é uma das grandes surpresas na equipe, especialmente desde que Roger Machado assumiu o comando técnico. Ao lado de Alan Patrick, Gabriel Carvalho, Bruno Tabata e Borré, ele é um dos destaques do Colorado na campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. Bem como no momento positivo de 12 jogos de invencibilidade na competição.

Assim, em entrevista ao jornal argentino “Olé”, ele deixou claro o seu desejo de permanecer no Internacional para a próxima temporada.

“Me sinto muito bem aqui, minha família está feliz, as pessoas daqui nos fizeram sentir muito bem e todos aqui nos deram o melhor. Mas o empréstimo é até dezembro e a partir daí será visto. Não sei o que o futuro me reserva e ainda não sei o que vai acontecer. Espero que o clube consiga o que deseja e algo de bom para eles e para mim. Disputar uma Copa, a Sul-Americana ou a Libertadores no ano que vem, é o objetivo”, detalhou o argentino.

Vale ressaltar que ele está cedido por empréstimo ao Inter pelo Celtic, da Escócia, até o final da atual temporada. O principal empecilho é o valor de compra considerado alto pelo clube. Tanto que vai tentar uma renegociação com os donos dos direitos.

Ascensão no Inter com a chegada de Roger Machado

Bernabei chegou ao Colorado como uma indicação do seu compatriota, o treinador Eduardo Coudet. No entanto, o início da trajetória foi aquém das expectativas. Isso porque foi utilizado em apenas uma oportunidade, em que deixou o banco de reservas e substituiu Renê.

A partir do momento que Roger assumiu o comando, passou a ter mais chances e rapidamente se tornou titular. Até o momento são 18 jogos em sequência entre os 11 iniciais, com três gols e quatro assistências.

“Quando cheguei, joguei apenas uma partida e depois fui para o banco até a chegada do Roger, mas sou um jogador que quer trabalhar para melhorar e não estou muito interessado em entrar nisso, porque cada treinador tem a sua posição. Há alguns que gostam que o jogador fale com eles e outros que não. Não sou de entrar nisso”, indicou o lateral-esquerdo.

Sonho de defender a Argentina

Por conta do momento positivo e de protagonismo no Internacional, Bernabei admite que sonha com a convocação para a seleção da Argentina.

“É um time incrível, campeão mundial, campeão da Copa América. Acho muito difícil estar entre esses jogadores, mas ninguém fala que não dá para sonhar. Espero que um dia chegue a minha vez, é um sonho que tenho pendente e vou trabalhar o máximo possível e se tiver que acontecer, virá”, concluiu.

Aliás, o jogador, de 24 anos, ainda não defendeu a seleção principal, apenas as equipes nacionais de categorias inferiores. Na ocasião, ele ainda defendia o Lanús, o clube em que foi revelado. Ele e o Colorado voltam aos gramados na próxima terça-feira (05/11), quando enfrentam o Criciúma, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha ocupa a quinta colocação do torneio, com 53 pontos.

