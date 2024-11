Ex-jogador pede demissão da Globo e retorna à Record

Ex-jogador Dodô, que atuava como comentarista no Grupo Globo, aceitou a proposta para retornar a Record após pouco mais de um ano - (crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O ex-jogador Dodô pediu demissão da Globo após aceitar uma proposta da Record. Ele estava na emissora carioca desde junho de 2023, mas decidiu retornar para a emissora de Edir Macedo como titular das transmissões do Campeonato Brasileiro em 2025. A decisão do agora comentarista foi anunciada nesta sexta-feira (01). A informação é de Flávio Ricco, do Portal Léo Dias.

No ano passado, na Record, Dodô deu os seus primeiros passos como comentarista durante a transmissão do Paulistão. Elogiado, o ex-jogador chamou atenção da Globo, que o contratou na sequência. Na emissora carioca, ele atuava no SporTV, nos jogos dos clubes paulistas.

A expectativa é que o ex-jogador assine contrato com a sua nova emissora na próxima semana. Ele se junta a nomes como Cléber Machado, Mauricio Noriega, Paloma Tocci, entre outros, todos contratados com o fim de fortalecer a equipe de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir do próximo ano.

A Record fechou com os clubes filiados a Liga Forte União para a exibição de 38 jogos por temporada. Desta forma, os jogos como mandante dessas equipes serão transmitidos pela emissora. No total, a empresa pagou RS 210 milhões pelos direitos de transmissão da competição.

Clubes da Série A na Liga Forte União

Atualmente, a Liga Forte União reúne os seguintes clubes da Série A: Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude.

Carreira de Dodô

Ao longo dos seus 20 anos de carreira, Dodô defendeu importantes clubes do cenário nacional. Revelado pelo São Paulo, atuou ainda por equipes como Santos, Botafogo, Vasco, Fluminense, entre outros. Recebeu o apelido de “artilheiro dos gols bonitos” devido a plasticidade com que executava as jogadas.

