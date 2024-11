Polícia: celular incrimina presidente da torcida Mancha Verde

Perícia confirmou que a localização do telefone coincidia com o ataque à torcida do Cruzeiro - (crédito: Foto: Divulgação/SSP)

O presidente da Mancha Verde, Jorge Luis Sampaio Santos, enfrenta uma situação delicada. A investigação policial revelou que o celular dele comprova sua presença no local da emboscada contra a Máfia Azul, ocorrida no último fim de semana.

A perícia confirmou que a localização do celular coincidia com o ataque à torcida do Cruzeiro. O brutal incidente ocorreu às 5h (de Brasília) do domingo, na Fernão Dias, em Mairiporã, sentido Belo Horizonte.

Assim, a polícia passou a considerar Jorge “mentor intelectual e principal interessado” na ação, embora não o tenham identificado no local.

A emboscada representa uma retaliação ao confronto de 2022, quando membros da Máfia Azul agrediram Jorge e roubaram seus documentos.

Cinco integrantes da Mancha foram identificados ou flagrados em gravações, e a Justiça decretou a prisão temporária deles.

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu as ordens de prisão na manhã desta sexta-feira (1). A Justiça autorizou as prisões e também decretou dez mandados de busca e apreensão em São Paulo, Taboão da Serra e São José dos Campos.

