Jogador do Botafogo relata assalto: ‘Roubaram meu carro’

O jogador Hugo, do Botafogo, revelou ter sido vítima de um assalto na última quinta-feira (31). Em sua rede social, o lateral-esquerdo disse que teve o carro roubado, assim como outros itens. Além disso, acrescentou que os assaltantes estão se passando por ele após conseguirem desbloquear o celular do atleta.

Na postagem, feito no story, Hugo alertou os seus seguidores sobre o ocorrido.

“Roubaram meu carro com todos meus pertences e conseguiram desbloquear meu celular e tão usando meu zap, não mandem nada se pedir, não sou eu”, relatou o lateral.

Atualmente, Hugo é a quarta opção no elenco do Botafogo. Nomes como Alex Telles, Marçal e Cuiabano aparecem à frente do jovem de 23 anos na preferência do técnico Artur Jorge.

A última partida de Hugo foi contra o Bahia, no Campeonato Brasileiro, no fim de agosto. Ele entrou nos acréscimos do segundo tempo.

