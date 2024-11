F1: McLaren domina classificação e Piastri garante pole position na sprint

Se ano passado só deu Red Bull em Interlagos, a edição de 2024 do Grande Prêmio do Brasil está com domínio da McLaren. Depois de ter o melhor tempo na única sessão de treino livre, o time britânico garantiu a dobradinha na classificação da corrida de sprint, nesta sexta-feira (1/11), com a pole position de Oscar Piastri e Lando Norris em segundo, ambos donos das voltas mais rápidas do dia. A dupla começa da primeira fileira na prova curta de sábado (2/11), às 11h, seguidos por Charles Leclerc, da Ferrari.

Com obrigatoriedade de pneus médios nas duas primeiras sessões, Norris ficou na frente em ambas as ocasiões, mas na bateria final, desta vez com compostos macios, o britânico cometeu um pequeno erro na última tentativa de volta rápida e viu o companheiro de equipe fazer o melhor tempo. É a segunda vez que Piastri larga da posição de honra na sprint, assim como fez na etapa do Catar da temporada passada.

“Foi uma sessão complicada. Me senti muito confortável no começo, a aderência estava presente, mas com a pista desse ano (com asfalto repaginado) é difícil ver onde você está indo, ainda mais para fazer uma volta rápida. É difícil, mas estou feliz por classificar na pole. Eu vou tentar ganhar, óbvio, essa é a primeira coisa. Será uma sprint diferente do ano passado, mas vamos ver o que a temperatura e o clima farão”, disse Piastri.

Vencedor no Brasil em 2023 e atual líder do campeonato, Max Verstappen foi novamente melhor que o companheiro Sergio Pérez, mas fez o suficiente para largar apenas na 4ª colocação. Queridinho da torcida, Lewis Hamilton não conseguiu sequer passar para a última sessão e começa em 11º.

A largada da prova curta está marcada para às 11h de sábado, mesmo dia da classificação da normal, às 15h30. O dia ainda será marcado por uma homenagem a Ayrton Senna, com a McLaren do título de 1990 do brasileiro sendo pilotada por Hamilton em Interlagos. Já a corrida principal é no domingo (3/11), às 14h. Band, BandSports e F1 TV transmitem.

Como foi a classificação

A McLaren mostrou a que veio logo na primeira sessão e assumiu a dianteira com Piastri, que foi dono da melhor volta durante a maior parte da bateria. A liderança só mudou no último giro, quando Norris voou e foi o primeiro a virar para menos de 1:10s, com 1:09.477. Enquanto isso, a Aston Martin, que foi destaque em Interlagos no ano passado, viu os dois carros, com Fernando Alonso e Lance Stroll, eliminados de forma antecipada, assim como Ocon (Alpine), Tsunoda (RB) e Zhou (Sauber).

Na segunda bateria, Lando tomou conta de ponta a ponta, com um tempo ainda melhor que na anterior e sequer foi ameaçado. Mas enquanto o piloto do carro 4 dominava, o compatriota Lewis Hamilton, que já havia perdido a traseira no SQ1, repetiu o erro, mas desta vez com uma perda de tempo grande o suficiente para não conseguir ficar entre os dez primeiros. Além dele, Sergio Pérez, que continua em péssima fase, ficou fora novamente, assim como Hulkenberg (Haas), Colapinto (Williams) e Bottas (Sauber). O destaque foi Oliver Bearman, substituindo Magnussen na Haas, que deu apenas uma volta e passou em quinto.

Com pneus macios liberados para a última sessão, Norris chegou na casa de 1:08.928, mas foi superado por Piastri, 29 milésimos mais rápido. O britânico ainda tentou melhorar o giro no fim, mas teve um pequeno deslize que custou segundos preciosos e se contentou com a segunda posição. Verstappen, que reclamou muito do carro pelo rádio, ficou em quarto.

Classificação da corrida de sprint

1. Piastri (McLaren)

2. Norris (McLaren)

3. Leclerc (Ferrari)

4. Verstappen (Red Bull)

5. Sainz (Ferrari)

6. Russell (Mercedes)

7. Gasly (Alpine)

8. Lawson (RB)

9. Albon (Williams)

10. Bearman (Haas)

11. Hamilton (Mercedes)

12. Hulkenberg (Haas)

13. Perez (Red Bull)

14. Colapinto (Williams)

15. Bottas (Sauber)

16. Alonso (Aston Martin)

17. Ocon (Alpine)

18. Tsunoda (RB)

19. Stroll (Aston Martin)

20. Zhou (Sauber)