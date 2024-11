Thiago Santos, do Fluminense, explica adaptação a zagueiro

Jogador, volante de origem, se encontrou como zagueiro no Flu; ex-Grêmio também revela como foi lidar com desconfiança - (crédito: Marcelo Gon?alves / Fluminense )

O zagueiro Thiago Santos, do Fluminense, nem sempre atuou nesta posição. Ele, que chegou ao Tricolor como volante, explicou a transição para a nova função, em troca realizada pelo antigo técnico do Flu, Fernando Diniz.

Segundo Thiago, em entrevista divulgada nesta sexta-feira (1º) pelo “ge”, atuar como zagueiro era o melhor passo para que pudesse atuar no esquema do ex-treinador.

“Cheguei aqui como volante, todo mundo sabe. O (Fernando) Diniz conversou comigo, perguntou se não seria melhor eu dar um passo atrás e jogar de zagueiro, então agradeço bastante a ele. Consegui me adaptar muito bem (…) No esquema que o Diniz joga, jogar de volante é muito difícil. Tínhamos o André, o Martinelli. Ele achou que eu estava tendo um pouco de dificuldade, eu também senti. Achei tranquilo, até porque na zaga você está sempre de frente, para mim foi mais fácil de jogar. Para mim, está muito melhor jogar de zagueiro. Espero continuar ali atrás tranquilo”, revelou.

Fluminense abriu as portas

Contratado em 2023 junto ao Grêmio, o à época volante chegou sob desconfiança da torcida. Ele, porém, agradece o fato do Fluminense ter aberto as portas para que pudesse dar sequência à carreira.

“Quando eu cheguei aqui, sabia que o começo ia ser difícil, até por ter vindo do jeito que eu vim do Grêmio. Sempre procuro fazer meu melhor, e aqui não vai ser diferente. Acho que tudo isso é do seu trabalho dentro de campo. O Fluminense me abriu as portas, e procuro sempre defender essas cores ao máximo. Claro que não tenho a qualidade de um Ganso, um Lima, mas tenho vontade para caramba e o desejo de fazer meu melhor a cada jogo. Todo jogador fica feliz de ter seu nome exaltado no estádio. (…) Não é um elogio que vai te fazer melhor, mas não é a crítica que vai te fazer pior”, admitiu.

Mano Menezes

Por fim, ele explicou a melhora da equipe sob o comando do técnico Mano Menezes. Thiago Santos avaliou como o treinador conseguiu tirar o Fluminense da zona de rebaixamento no Brasileirão.

“Quando ele chegou a gente estava lá embaixo, em último, e ele falou que a gente tinha que parar de perder mesmo. Se você perde, você deixa seu adversário somar três pontos e não soma nenhum. Na pior das hipóteses, tínhamos que empatar. A gente procurou tomar menos gols, defender melhor porque estávamos pecando muito nisso. Depois, fomos arrumando aos poucos. A gente foi ganhando de 1 a 0, ele até brincou que tá bom porque não é basquete. E é verdade, são os mesmos três pontos que ganhar de 3 a 0. Graças a Deus, estamos conseguindo fazer essa retomada que foi muito importante. É claro que ainda falta muito, a gente não pode achar que está fora de risco. Temos que buscar cada jogo, não adianta pensar que faltam três ou quatro jogos para ganhar”, finalizou.

