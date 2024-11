Cruzeiro renova contrato com patrocinador por mais cinco temporadas

O momento é outro. Se há alguns anos o Cruzeiro enfrentava uma grave crise institucional, aos poucos a situação se normaliza. O time celeste anunciou, nesta sexta-feira (1), a renovação do contrato com a Adidas para o fornecimento de materiais esportivos.

O novo vínculo vai até dezembro de 2030 e abrange também as categorias de base e o futebol feminino. Este é o maior contrato da história do time celeste.

O proprietário do clube mineiro, Pedro Lourenço, reconheceu que a renovação é positiva e que ambas as partes estão satisfeitas.

“Para nós, é motivo de muita alegria o anúncio da extensão da nossa parceria com a Adidas. Todas as negociações aconteceram de maneira muito positiva, afinal, as duas partes tinham a mesma intenção de continuar com essa união. Ficamos muito satisfeitos com o resultado final do novo contrato e, por isso, ressaltamos a confiança da Adidas no projeto que temos para o clube. Tenho certeza de que teremos ainda mais sucesso juntos”, destacou.

A Adidas, aliás, também se manifestou sobre a renovação. O diretor geral da empresa no Brasil, Olivier Gianina, valorizou o acerto.

“É motivo de muito orgulho para a Adidas a renovação do nosso vínculo junto ao Cruzeiro, ultrapassando a expressiva marca de uma década de parceria. Valorizamos relações sólidas, de longo prazo, e estamos certos de que seguiremos construindo em conjunto o brilhante futuro do Cruzeiro ao lado das três listras”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.