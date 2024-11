Juventude x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Em lados opostos na tabela e com mudança de técnico, equipes se enfrentam neste sábado (02) no estádio Alfredo Jaconi - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Neste sábado (2), o Juventude, agora sob o comando do técnico Fábio Matias, recebe o Fortaleza em um duelo de opostos pela 32ª rodada do Brasileirão, no estádio Alfredo Jaconi. O jogo está marcado para as 18h30 (de Brasília).

Aliás, o Juventude vem de uma derrota para o Flamengo no Maracanã, portanto, ocupa atualmente a 18ª colocação, com 34 pontos. Já o Fortaleza, que empatou com o Palmeiras no Allianz Parque, ainda sonha com o título nacional e é o terceiro na tabela, com 57 pontos.

Onde assistir

O canal Premiere transmite a partida ao vivo.

Como chega o Juventude

No primeiro jogo sob o comando do novo técnico, o Juventude deve apresentar mudanças na equipe. O volante Jadson retorna de suspensão, assim como o meia Jean Carlos. Por outro lado, Nenê está suspenso. O ataque deve ser formado por Edson Carioca e Gilberto.

Como chega o Fortaleza

O Leão ainda sonha com o título do Brasileirão e precisa vencer o desesperado Juventude fora de casa. O técnico Vojvoda terá cinco desfalques: Lucas Sasha, Pedro Augusto, Machuca, Kauan e Cardona, que não viajaram. Por outro lado, o time contará com os retornos de Breno Lopes, Tinga, Marinho e Bruno Pacheco.

JUVENTUDE X FORTALEZA

32ª rodada do Brasileirão 2024

Local: Alfredo Jaconi – Caxias do Sul (RS)

Data e horário: sábado, 02/11/2024, às 18h30 (de Brasília)

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson, Mandaca; Lucas Barbosa, Edson Carioca e Gilberto. Técnico: Fábio Matias

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi, Bruno Pacheco; Hércules, Rossetto, Martínez; Moisés, Marinho e Lucero. Técnico: Vojvoda

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (Ambos de SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

