Fluminense vence Palmeiras, no Allianz, e é bicampeão brasileiro Sub-17

Título vem com 2 a 0, fora, diante do atual bicampeão. Flu, que ganhou em 2020, é atual campeão da Copa do BR e recupera hegemonia na categoria - (crédito: Foto: Divulgação Fluminense)

O Fluminense é o campeão do Brasileiro Sub-17 de 2024. Nesta sexta-feira (1/11), o Tricolor carioca venceu o Palmeiras, em pleno Allianz Parque, casa do Verdão, por 2 a 0. Como também venceu a competição em 2020, celebra o bicampeonato, acabando com a hegemonia do Palmeiras, que tentava o tri consecutivo. Os gols foram de Isaque, de pênalti, e Wesley Natã. O Tricolor foi muto superior no primeiro tempo, quando chegou aos seus gols. E soube administrar a vantagem no segundo tempo.

Foi jogo único, na casa do time de melhor campanha e, se terminasse em empate, a decisão seria nos pênaltis. Esta conquista mostra que, na categoria Sub-17, o Fluminense é o time a ser batido. Afinal, o Tricolor também é o campeão da Copa do Brasil.

Fluminense mata o jogo no primeiro tempo

O Fluminense, mesmo atuando em pleno Allianz Parque, foi superior e saiu com a merecida vantagem de 2 a 0 sobre o Palmeiras. E foi até foi barato, tamanha a consistência ofensiva de um time que criou as melhores chances, mas marcou duas vezes e teve um gol anulado por milímetros.

Apesar de o Palmeiras quase marcar em um chute de Antônio Carlos, o Fluminense estava muito bem na partida e quase marcou com Wesley Nathan, aos 20. Porém, pouco depois, aos 27, fez 1 a 0. Riquelme sofreu pênalti, Isaque bateu, e o goleiro Kauã Lima defendeu parcialmente.

Mas a bola voltou para o jogador do Fluminense, que mandou para a rede. O Palmeiras se perdeu em campo. Dessa forma, viu o time carioca perder duas chances claras, além de um gol anulado de Riquelme. Contudo, o Flu chegou ao 2 a 0. Wesley Natã iniciou a jogada, tabelou com Isaque, entrou na área, driblou o goleiro e tocou para o gol vazio.

Palmeiras luta. Mas o Flu é campeão

O Palmeiras voltou com duas alterações e muito mais vontade para o segundo tempo. Pressionou um Fluminense que recuou para administrar a vantagem. Saboia quase marcou de cabeça em duas oportunidades e Luiz Pacheco, também. Tudo antes dos 20 minutos. Mas a bola teimava em não entrar. E seguiu assim até o fim. Fluzão campeão e dominando a categoria Sub-17.

PALMEIRAS 0X2 FLUMINENSE

Final do Brasileirão Sub-17

Data: 1/11/2024

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público: 8.475

PALMEIRAS: Kauan Lima; Luis Saboia, Luis Fabiano (Matheus Cândido, Intervalo), João Paulo e Luiz Pacheco (Isaac, 34’/2ºT); Luiz Santana (Felipe Goto, 34’/2ºT), Juan Gabriel e Djhordney (Derick, Intervalo); Dourado, Erick Belé e Antonio Marcos. Técnico: Gustavo Almeida.

FLUMINENSE: Gustavo Félix; Kaio Borges, Gorgulho, Breno e Vagno (Artur Vinicius, 43’/2ºT); Wallace Davi, Gabriel Renan (Tauan, 10’/2ºT) e Isaque; Riquelme Felipe (Arthur Ryan, 43’/2ºT) , Wesley Natã (Arthur Henrique, 43’/2ºT) e Keven Samuel. Técnico: Felipe canavan

Gols: Isaque, pênalti, 25’/1ºT (0-1); Wesley Natã, 37’/2ºT (0-2)

Árbitro: Fernando Mendes

Auxiliares: Arthur Pancieri e Helcio Araújo

VAR: Marco Aurelio Fazekas

Cartões amarelos: Luis Fabiano, Luiz Pacheco (PAL); Riquelme, Keven Samuel (FLU)

