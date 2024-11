Boavista, do Rio de Janeiro, se torna SAF com apoio de empresários brasileiros

O Boavista, do Rio de Janeiro, está com nova gestão. Um grupo de empresários assumiu a recém-criada SAF do clube de Saquarema. Eles prometem investir tanto no time alviverde quanto na estrutura do centro de treinamento. Aliás, o clube agora está sob o comando do grupo brasileiro Arte Bola, que substituiu os portugueses, antigos administradores do Verdão de Saquarema. No Campeonato Carioca de 2024, a equipe terminou em sexto lugar, ficando fora das semifinais.

Na próxima quinta-feira (5), o Boavista apresentará seus objetivos para a SAF. Também anunciará quais setores do clube receberão investimentos. Segundo o portal “ge”, o Alviverde quer contar com o atacante Vagner Love, atualmente no Avaí.

A diretoria executiva de futebol do Boavista segue, portanto, sob o comando de Diego Cope. Ele chegou ao clube em novembro de 2023 e ficou responsável por estabelecer as bases do “novo Boavista” em tempos de SAF. O presidente João Paulo Magalhães se afastou do cargo no Boavista. Ele será candidato à presidência do Botafogo, substituindo Durcesio Mello, atual presidente da SAF do Glorioso.

Todavia, em 2025, a base do Boavista disputará a Copa São Paulo de Juniores. O time profissional jogará o Campeonato Carioca e o Brasileirão da Série D.

