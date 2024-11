Presidente do Sport rebate ofensas de Lisca: ???Precisa procurar um profissional???

O técnico do América-MG ofendeu o mandatário durante a partida entre as equipes na última quinta-feira (28) e agora responde os xingamentos - (crédito: Foto: Reprodução Youtube do Sport)

O presidente do Sport, Yuri Romão, demorou, mas finalmente respondeu às ofensas de Lisca Doido, atualmente técnico do América-MG. No duelo entre as equipes pela Série B, na semana passada, Lisca afirmou que não perderia para o dirigente.

América e Sport se enfrentaram no dia 28 de outubro, na Arena Independência. Ao final da partida, Lisca se dirigiu à câmera e falou: “Manda esse presidente m** tomar no **! Eu nunca vou perder pra ele! Nunca.”

Leia mais: Boavista, do Rio de Janeiro, se torna SAF com apoio de empresários brasileiros

Em entrevista ao canal De Primeira, do jornalista Beto Lago, o dirigente respondeu ao técnico do América.

“Ele precisa procurar um profissional (referindo-se a um psicólogo). Não é um negócio normal, não é uma coisa… Não me dirigi a ele, não falei. Ele não merece nenhuma reflexão nossa sobre o assunto”, resumiu Yuri Romão.

O clima nada amistoso entre os dois começou quando Lisca era treinador do Sport, mas, em menos de um mês, trocou o time pelo Santos, em 2022. Yuri Romão, aliás, evita mencionar o nome de Lisca. Quando questionado, referiu-se a ele como “gaúcho”. “Nem gosto de falar o nome”, disse.

O Sport briga pelo acesso à primeira divisão e volta a campo na segunda-feira (04) para enfrentar o Operário, fora de casa. O time é atualmente o terceiro colocado e soma 59 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.