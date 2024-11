Cristo Redentor é iluminado para campanha Novembro Azul com apoio da CBF

Objetivo da ação visa incentivar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata - (crédito: Foto: Divulgação/Cristo Redentor)

Nesta sexta-feira (1), o Cristo Redentor apareceu todo iluminado de azul. Isso ocorreu em alusão à campanha Novembro Azul, com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol. O objetivo da ação é incentivar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

De acordo com o Ministério da Saúde, somente no Brasil são registrados 72 mil novos casos todos os anos. Assim, com a identificação precoce do diagnóstico, há um aumento de chance de que o tratamento seja bem-sucedido.

O trabalho entre o monumento do Cristo Redentor e a CBF tem sido um sucesso. Ambas têm se unido para garantir uma maior visibilidade em acontecimentos que sejam importantes e marcantes para a nação brasileira, são exemplos: os 30 anos do Tetra da Seleção em 1994, o Brasil sendo sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, além de causas sociais e de saúde, como o Outubro Rosa.

Neste ano, o monumento também já passou por iluminações para as competições como a Copa do Floresta, Copa Verde e Série D do Campeonato Brasileiro.

