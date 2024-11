Fábio, do Grêmio, é denunciado pelo STJD e pode ser desfalque até o fim da temporada

Lateral foi expulso na partida contra o Fortaleza, no começo de outubro, pela 29ª rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

O lateral Fábio, do Grêmio, recebeu uma denúncia pelo STJD nesta sexta-feira (1) por conta de expulsão no jogo contra o Fortaleza, na Arena, no início de outubro, peloa 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele estava no banco de reservas e recebeu cartão vermelho. Na súmula da partida, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda relatou que sofreu xingamento do jogador.

Assim, Fábio cumpriu a suspensão no compromisso seguinte contra o Atlético, em Belo Horizonte. A punição, contudo, prevê gancho de um a seis jogos, de acordo com o artigo que foi enquadrado.

O atleta passará por julgamento na terça-feira (5) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a fim de saber se haverá a necessidade de uma maior punição, além de apenas um jogo. Caso isso ocorra, poderá desfalcar o Imortal até o fim dessa temporada.